Chile Vamos reafirma apoyo a Sichel: “Esperamos que sea el único candidato del sector”

Un día después del triunfo del independiente Sebastián Sichel en las primarias de Chile Vamos, las directivas de RN, la UDI, Evópoli y el PRI sostuvieron una reunión con el Presidente Sebastián Piñera para ratificar su respaldo al vencedor de los comicios.



Tras el encuentro, el presidente de RN, Francisco Chahuán, remarcó que “la votación denotó una convergencia hacia el centro. Se superaron con creces las expectativas de votación que planteábamos. Esperábamos 800 mil personas y, a pesar de la pandemia, del feriado y de las vacaciones de invierno de los estudiantes, se logró un aumento sustantivo de electores y llegamos a 1 millón 300 mil. 170 mil más que la elección de convencionales”.



Chahuán aseguró que “los otros tres candidatos presidenciales se han puesto a disposición de Sebastián Sichel, nuestro candidato presidencial, y esperamos que sea el único del sector, porque hoy día se requiere más generosidad que nunca cuando la República está en riesgo”.



De esta forma, el senador descartó un posible respaldo hacia otro candidato de derecha, como el exdiputado José Antonio Kast (Partido Republicano): “No habrá ninguna sorpresa. Sichel es quien se resolvió en virtud de primarias abiertas y ciudadanas. Ayer, no todos los pactos y los equipos de políticos decidieron someterse al sistema de primarias legales. Nosotros sí, y tenemos un firme compromiso de que los compromisos no se toman entre cuatro paredes”.



Respecto a su trabajo a futuro con Sichel, el parlamentario destacó que “nos reuniremos mañana con él para poder abordar un programa que represente a todos y cada uno de los partidos de la coalición, que vuelva a reencantar el alma de los chilenos y aspire a seguir gobernando el país”.



“Yo diría que ayer se resolvieron los candidatos que van a ir a segunda vuelta. A nuestro juicio, marca un puntapié inicial respecto de lo que será la competencia electoral con miras a la presidencial. Creemos que las candidaturas que surjan van a ser minoritarias y el ejercicio de primarias demostró la capacidad de movilización de nuestros partidos”, sentenció.



Además, Chahuán aseguró que adelantarán la confección de listas parlamentarias: “Seguramente vamos a integrar comisiones temáticas, todos nuestros candidatos va a asumir el desafío, nuestra coalición ha tomado el desafío de cerrar mucho antes la lista de inscripción a las parlamentarias”.



Mientras, el presidente del PRI, Rodrigo Carimori, destacó la alta participación en las primarias: “Quiero hacer una reivindicación del trabajo de los partidos de Chile Vamos. Cuando nos alineamos, en un trabajo mancomunado, logramos motivar a la ciudadanía. Por lo tanto, ese trabajo tenemos que continuar”.



“Quiero agradecer a Joaquín Lavín, Ignacio Briones y de manera particular a Mario Desbordes, quien de una manera distinta de hacer política, con un proyecto distinto al tradicional, quiere implementar una derecha social, compartiendo con el centro político que el PRI espera representar”, agregó Carimori respecto al candidato de su partido.



MACAYA Y EL FUTURO DE LAVÍN



Por su parte, el presidente de la UDI, Javier Macaya, también descartó apoyar a otro candidato: “La mejor demostración del compromiso de la UDI con Sebastián Sichel estuvo a pocos minutos de confirmarse su triunfo. El resultado de ayer marca una señal muy potente de lo que está buscando la ciudadanía en nuevos liderazgos. El clivaje del Sí y el No está roto hace rato, la ciudadanía se moviliza con causas, hay una empatía muy relevante de Sichel en ser un rostro nuevo, y está sintonizando con este nuevo Chile”.



“La UDI lo lee así también se pone detrás de su candidatura, Joaquín Lavín fue el primero que lo hizo ayer, el propio Sebastián Sichel reconoce que recoge parte de los planteamientos en materia de integración social que fue capaz de levantar Joaquín”, agregó.



Consultado por el futuro de Joaquín Lavín, Macaya respondió: “Tendrá que preguntárselo a Joaquín. Soy un agradecido de su ‘pega’, ser candidato presidencial del Chile actual, estar disponible para dejar todo en la cancha de una elección tan compleja para alguien que ha estado tantos años en política para él, me parece que es algo muy relevante”.



De todas formas, resaltó que Lavín “en lugar de quedarse como alcalde de Las Condes como lo hizo el otro candidato en Recoleta (Daniel Jadue), tomó esta decisión para levantar las perspectivas de la integración social”.



“Sebastián Sichel y Chile Vamos se necesitan mutuamente. Estamos configurando las listas parlamentarias, necesitamos un Parlamento muy potente que va a aterrizar las propuestas de la Convención Constituyente”, sentenció.



SIETE MESES DE GOBIERNO



Finalmente, Chahuán se refirió a los acuerdos tomados con el Ejecutivo frente a los siete meses de gobierno que le quedan a Sebastián Piñera: “Analizamos la necesidad ineludible de sacar adelante reformas estructurales en estos siete meses de gobierno. La reforma previsional y a la salud, que están en segundo trámite constitucional en el Senado, y los proyectos de ley en materia de seguridad pública”.



El senador adelantó que discutieron “el avance sustantivo que ha habido en materia de vacunación y la discusión de si es necesaria una tercera dosis. Para aquellas personas que están en ese proceso, el Gobierno ha anunciado que cuenta con las vacunas disponibles para que ello ocurra”.



Además, el timonel de RN hizo un llamado a poner énfasis en la violencia en la Macrozona Sur: “Acá se requiere poner un énfasis. Y eso está relacionado con dos temas relevantes: el aumento sustantivo en la usurpación de tierras del último tiempo, y los temas de Derechos Humanos y seguridad pública”.



“Estamos iniciando una nueva etapa. No hay síndrome de pato cojo, aspiramos a sacar proyectos emblemáticos en estos siete meses de gobierno para mejorar sustantivamente la calidad de vida de los chilenos”, cerró.