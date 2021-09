China Suárez rompió el silencio tras separarse de Benjamín Vicuña y pidió detener los rumores de infidelidad

Dos semanas han pasado desde que Benjamín Vicuña ratificó el término de su relación con María Eugenia “China” Suárez. Hasta la fecha, se han proliferado una ola de rumores en torno a los motivos de su separación.

Diversos medios argentinos han hablado de una supuesta infidelidad del actor chileno con una camarera cordobesa y ante esta situación, la propia actriz argentina se cansó y rompió su silencio para salir al paso de las especulaciones.

A través de sus redes sociales, la intérprete publicó unos videos en los que realizó sus fuertes descargos.

“Cómo rompen los ‘huevos’ -que no tengo- con la moza que me escribió. No me escribió nunca nadie. Nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió o no. No tengo ni idea”, arrancó diciendo Suárez.

“¡Paren ya, por favor, dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición. La gente se separa por muchas otras cosas, más simples, no tengo idea”, agregó.

Finalmente, concluyó que con Vicuña “nos queremos un montón, está todo bien. Nos separamos bárbaro, aunque eso no venda. Pero córtenla ya, por favor. Es agotador”