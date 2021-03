Colegio de Profesores sobre regresos a clases: “No más del 5% de los alumnos llegaron a los colegios del país”

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, realizó un balance del retorno a clases este lunes en varios colegios a nivel nacional.



“Comenzamos el año escolar, pero como lo hemos dicho siempre, no están las condiciones para empezar presencialmente”, remarcó el timonel del Magisterio.



“Tras hacer las consultas en diferentes comunas y regiones, sobre el 90% del sector municipal comenzó telemáticamente. Esto podría aumentar con el correr de las horas”, detalló.



“Si miramos el universo total, no más del 5% de los alumnos llegaron a los colegios del país. Cifra es muy mínima. Además, queremos señalar que nos preocupa que tengamos cifras tan duras en plena pandemia”, afirmó.



También señaló que “en caso de cualquier contagio o muerte en los establecimientos, la responsabilidad completa recae en el ministro de Educación y el Presidente (Sebastián) Piñera. Ellos no nos han escuchado”, enfatizó Díaz, según consignó Meganoticias.



Por otro lado, desmintió un acuerdo con el Gobierno, específicamente con el Presidente Piñera y el ministro Figueroa, sobre el retorno a clases.



“Quiero desmentir las palabras del Presidente Piñera, que hoy en la mañana habló de un acuerdo con el Colegio de Profesores para comenzar hoy las clases. No hemos participado de ningún acuerdo. Sí hubo dos compromisos, conformar mesas de trabajo y un seguro escolar, y eso no se materializa”, indicó Díaz.