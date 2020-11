Colegio Médico da ultimátum de 30 días al Gobierno “para cumplir sus compromisos”

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, evidenció su molestia con el Gobierno y el Ministerio de Salud, en medio de la discusión referente a las remuneraciones que perciben los médicos del servicio público, dando un ultimátum de 30 días al Ejecutivo para que mejore las condiciones laborales de los profesionales del gremio.



En medio de una reunión virtual, la doctora, quien postula a reelección para mantenerse al mando del Colmed, manifestó que no está de acuerdo con la respuesta del ministro Enrique Paris, quien negó que el sueldo de los profesionales vaya a disminuir y, además, destacó que recibieron un “cuantioso” bono Covid.



“Hemos manifestado nuestra profunda molestia, de toda la comunidad médica. Creo que se ha sentido a lo largo de todo el país esta situación tan desconcertante en torno a declaraciones que elaboran cifras absolutamente falsas y además se habla de un bono que no ha recibido, y quiero ser clara, ningún médico a nivel nacional en este contexto de pandemia”, sostuvo.



Respecto a las respuestas del secretario de Estado, aseguró que “nos parece que es una señal desconcertante, en el sentido de que podría estar en el contexto de distanciarnos del resto del equipo de salud. Nosotros esperamos que, si el día de mañana existiera un bono, este fuera para todos los trabajadores y trabajadoras del sector salud, como también hemos hecho un análisis profundo en torno a materias presupuestarias, donde existe escasez, particularmente en la atención primaria en materia per cápita”.



Mientras que sobre las demandas del gremio, explicó que buscan que “se aseguren los presupuestos de los acuerdos que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha establecido con los distintos gremios y en particular, evidentemente, con nuestro colegio”.



En esa línea, anticipó que ya se agendó un consejo nacional el próximo 18 de diciembre, por lo que “a partir de hoy le damos al Gobierno 30 días para cumplir sus compromisos y esperamos muy prontamente tener resultados y opiniones en torno a los compromisos que el Gobierno ya firmó con el Colegio Médico”.



Además, insistió en que como “comunidad médica” tienen que recibir una disculpa por parte de Paris, luego de sus dichos, ya que “nos parece, y él también lo ha admitido, cometió un error en torno a sus declaraciones, tanto del punto de vista técnico como también del punto de vista político, en cómo se relaciona con la comunidad médica en este contexto de pandemia”.



“Creo que todos estábamos bien esperanzados que el perfil del actual ministro de Salud era muy distinto al que ocurría con el ex ministro (Jaime) Mañalich y, lamentablemente, vemos nuevamente algunas señales que degradan las relaciones de nuestro colegio con el ministro de Salud y con el Gobierno”, complementó.



Finalmente, Siches aclaró que no está dentro de los planes del colegio comenzar una paralización de labores, tal como otros gremios relacionados a la salud. “Comprendemos que estamos en un contexto de pandemia y está en suma relevancia para nuestro colegio no seguir afectando a nuestros pacientes que ya se han visto postergados en muchas de las atenciones y vamos a tener que ir buscando otras alternativas de presión en la medida en que el Gobierno no nos vaya dando respuestas”, sentenció.