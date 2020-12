Colegio Médico llama a colegiados a estar “en alerta” ante falta de respuesta del Minsal

El Colegio Médico (Colmed) hizo un llamado a sus colegiados a mantenerse en alerta por posibles futuras movilizaciones debido ante la falta de una respuesta del Ministerio de Salud frente a sus demandas, situación que hace un mes provocó diversas manifestaciones e, incluso, un paro en varios de los gremios.



“Pese a sostener diversas reuniones de trabajo y transcurridos los 30 días de plazo otorgados al Ministerio de Salud para responder a las demandas de la orden, aún no hay respuestas definitivas. A esto se suma que el recientemente anunciado ‘bono especial Covid-19’ para funcionarios de la salud excluye a médicos y médicas de la Ley 19.664 y 15.076 de los servicios hospitalarios y de urgencias”, sostuvieron desde el organismo.



Y añadieron que “frente a este escenario, creemos que nuestro gremio no puede quedar observante y se requiere una respuesta contundente y unificada. En sintonía hacemos un llamado a los médicos y médicas del país a informarse y mantenerse en alerta frente a futuras acciones como eventuales movilizaciones y suspensión de nuestra participación en instancias gubernamentales, entre ellas la Mesa Social Covid-19”.



En esa línea, advirtieron que “mediante un acuerdo, el consejo nacional ratificó que no tolerará la reducción de las asignaciones de ningún médico del país”.



Entre las exigencias del Colmed, destacan la asignación de estímulo por competencias profesionales de la ley 19.664 y “nivelar al alza las asignaciones por competencia de los nuevos especialistas que han llegado a los distintos recintos asistenciales. Se mantiene una asimetría en especialistas con similares competencias, ello requiere una expansión presupuestaria y no una redistribución de forma ‘solidaria’ como ha sido señalado por los representantes del Ministerio de Salud”.



También apuntan al pago de la asignación mensual de estímulo por competencias profesionales contemplada en el artículo 8° de la ley N° 20.816 a los médicos de familia que se desempeñan en entidades administradoras de salud municipal y el pago de la asignación mensual de estímulo por competencias profesionales contemplada en el artículo 8° de la ley N° 20.816 a todos los médicos especialistas que se desempeñan en establecimientos municipales de atención primaria de salud regidos por la ley N° 19.378.



“Y no solo a médicos de familia, como ha ocurrido desde la entrada en vigencia de la referida ley. Para acceder a lo solicitado, no se requiere modificación legal alguna, sino incorporar a todos los especialistas en el decreto que Ud. deberá dictar antes del 31 de diciembre de 2020”, apuntaron.



Finalmente, solicitaron la “incorporación de médicos de la Ley 19.664 y 15.076 de los Servicios Hospitalarios ni de Urgencias al “Bono Especial Covid-19” para el personal de salud”.



“Como mesa directiva nacional evaluaremos nuestra continuidad tanto en la mesa de negociación con el Ministerio de Salud y en la Mesa Social COVID-19, además del inicio de movilizaciones, acciones que les estaremos informando a través de nuestros canales de comunicación, por lo que les invitamos a estar atentos a los mismos”, subrayaron.