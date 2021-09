Colegio Médico y trabajos en el Costanera Center: “Nos parece realmente inconcebible”

Con molestia reaccionaron los dirigentes del Colegio Médico, luego de que se conociera la noticia de que el Hospital Metropolitano, en la comuna de Providencia, perdería el 50% de sus camas mientras se realicen trabajos para extender los estacionamientos del Costanera Center.



Si bien la cantidad de hospitalizados por Covid-19 ha ido disminuyendo, según cifras entregadas por el Ministerio de Salud, la realización de estos trabajos fue cuestionado por el gremio, ya que anticiparon que significaría la reducción de 122 a 24 camas UCI, según la presidenta del Colmed en la Región Metropolitana, Francisca Crispi.



“No es el momento para reducir la capacidad de ningún hospital de Chile, estamos en un momento donde las atenciones desplazadas son miles. Estamos en incertidumbre, la pandemia no ha terminado y necesitamos esta capacidad hospitalaria para responder a las necesidades de la población”, comentó.



La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, manifestó que “en la pandemia hemos vivido momentos de mucha incertidumbre, de escasez de camas donde hemos tenido que hospitalizar a pacientes en unidades pediátricas, en pabellones, y cada una de estas camas cuenta por lo mismo, tanto por el futuro incierto de la variante Delta, como también por la multitud de atenciones desplazadas (como) cánceres no diagnosticados y atenciones que tiene que hacer toda la red”.



“Nos parece realmente inconcebible que se cierre el 50% de las camas del Hospital Metropolitano. Por eso queremos hacer un llamado a la sociedad en general y particularmente a las autoridades y empresarios que están detrás de este proyecto: Por favor sentido común, por favor prioridades”, añadió.



“Tenemos más de 47 mil fallecidos (por Covid-19), tenemos que hacernos cargo de todos los pacientes que todavía no han podido ser atendidos por sus otras patologías. Por favor, retrocedamos en este proyecto”, expuso.



Asimismo, detalló que existe un informe de impacto ambiental donde “se desaconseja absolutamente hacer cualquier tipo de obra porque va a poner en riesgo la salud de los pacientes. Recordemos que estos pacientes van a ser mayoritariamente respiratorios”.



“Nosotros estábamos a la espera de que el Ministerio de Salud en realidad interviniera. Sabemos que las autoridades locales han estado en varias reuniones y se estima que por lo menos por cinco meses tienen que estar cerradas completamente el 50% de las camas, meses que nos parecen muy valiosos”, explicó Siches.



Insistió en que “le pedimos a todas las autoridades, al gobernador, a la alcaldesa, al propio Presidente de la República. Alguien tiene que lograr incidir para que este proyecto no siga avanzando y tenga un impacto sanitario en los equipos de salud y, finalmente, en nuestros pacientes”.



“Creemos que hay que poder montar un tipo de mesa y de trabajo que permita, en primera instancia y sin duda, postergar las obras, pero también a futuro. Sabemos que estas camas siempre van a ser valiosas, creemos que la habilitación de un centro como este debe estar considerado también dentro de los próximos programas presidenciales”, apuntó.



“La información que nos ha dado el hospital es que el 1 de octubre se empiezan a materializar (la reducción de camas), pero ustedes ya han visto que se han iniciado obras por la calle Holanda. Hay algunos cierres, pero el impacto de la obra completa es mucho mayor que la que conocemos”, cerró.



Las dirigentes del Colegio Médico fueron acompañadas por la representante de la mesa de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Karen Palma; el representante de la Alianza de Pacientes, Francisco Tapia; y la vicepresidenta de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenfruss), Ana María Bustamente, quienes advirtieron que los trabajos también significarían efectos negativos para los mismos funcionarios de salud.