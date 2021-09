Comisión de Constitución de la Cámara aprobó legislar el proyecto de 4° retiro de las AFP

Después de una agitada discusión, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el cuarto retiro a los fondos previsionales.

Tal como se había pronosticado, la iniciativa recibió luz verde con 7 votos a favor y 6 en contra.

La iniciativa será tratada en particular durante la próxima semana, para así continuar su tramitación en la Sala de la Cámara Baja.



El proyecto surgió de la unión de seis propuestas relacionadas con realizar un nuevo giro a los fondos de pensiones. Incorpora propuestas de retiro al 10% y al 100% de los fondos.



La sesión comenzó cerca de las 15 horas y se extendió cerca de tres horas. Entre los exponentes estuvo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien ratificó la postura del Gobierno en contra de los retiros: “Nosotros pensamos que este cuarto retiro puede generar daños y problemas importantes sobre las pensiones y la economía”.



“Cuando ocurre el primero y el segundo retiro, incluso también el tercer retiro, eran momentos en que la economía había caído en el año 2020 un 5,8%, y durante este año la economía también cayó. Por lo tanto, incluso cuando fue el tercer retiro había una economía que estaba en contracción”, agregó el jefe de la billetera fiscal.



“La demanda estaba muy deprimida, fundamentalmente porque estamos en una contracción muy importante, que había afectado los niveles de consumo y de inversión. Esto ha empezado a cambiar, de forma muy significativa, a partir del mes de abril pasado, cuando hemos visto que el Imacec ha estado creciendo a tasas muy altas. Solamente recordarles que hoy día el Imacec creció cerca de un 18%, lo que significa que hoy el comercio, y el consumo y la demandada está creciendo a tasas muy altas”, remarcó el secretario de Estado.



Durante la votación, la diputada Pamela Jiles (PH), una de las principales impulsoras de la medida, votó a favor y consignó: “Los escucho con una tristeza y solemnidad que no corresponde. Este es un momento feliz, porque estamos por aprobar una estupenda política pública que le ha salvado la vida a cientos de miles de chilenos. Y ha terminado con esa ‘lacra’ que nos ha robado 40 años que son las AFP, al menos las han dejado agónicas. Una muerte agónica que no tiene vuelta atrás”.



La moción también fue respaldada por el diputado Miguel Ángel Calisto (DC), quien reemplazó a su par Matías Walker. Este último es considerado voto dirimente al rechazar los retiros a los fondos previsionales pese a ser de oposición.



Calisto argumentó que “no estamos frente a un buen proyecto. La forma de solucionar la crisis no es a través de los fondos de personas. Lamentablemente, en este Congreso nos hemos farreado la oportunidad de entregarle a la gente una alternativa respecto a su propia jubilación (…) Con 177 mil pesos por persona, si bien es una ayuda que las familias chilenas valoran, no permite solventar los gastos de muchas familias, sobre todo de clase media que están sobrendeudadas”.



Mientras, el diputado Jorge Alessandri (UDI) rechazó el proyecto tras lamentar que se tramite el retiro del 10% con el del 100% de manera conjunta, pues es impulsor de esta última idea. Además, aseguró que va “a seguir expectantes para que en ningún Congreso y ningún Presidente se atreva a tocar con un dedo el fondo de los trabajadores de Chile”.



El último en votar fue el presidente de la comisión, Marcos Ilabaca (PS), quien ratificó su respaldo a la iniciativa. Llamó a los parlamentarios a “no mirar solamente quienes financian sus campañas, a aquellos que representan, que son al parecer solo grupos empresariales. Sino mirar la población de sus distritos y como están sufriendo tan gravemente la situación económica que viven”.



Además de Ilabaca, Jiles y Calisto, a favor votaron Karol Cariola (PC), Diego Ibáñez (CS), René Saffirio (IND) y Leonardo Soto (PS). Mientras, junto a Alessandri, en contra se pronunciaron Juan Antonio Coloma (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Carlos Kuschel, Gonzalo Fuenzalida y Karin Luck (RN).