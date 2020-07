Comisión de Constitución del Senado debate indicaciones al proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de la AFP

Desde las 17:30 horas de este lunes el texto del proyecto que permite el retiro del 10% de la AFP es revisado en la Comisión de Constitución del Senado donde se votará en general y en particular.

Los parlamentarios realizaron un total de 15 indicaciones a la iniciativa, las que serán revisadas una a una hasta su total despacho.

El objetivo es que la reforma constitucional pueda ser votada este miércoles en la Sala de la Cámara Alta donde será votada nuevamente, pudiendo ser inmediatamente despachado del Congreso o pasar a tercer trámite y volver a la Cámara.

Los senadores UDI José Miguel Durana y David Sandoval (UDI) presentaron varias de estas indicaciones, destacando que el retiro no sea universal. Además, plantearon que aquellas personas que hayan tenido un ingreso superior a 70 UF el mes previo a la aprobación de la ley, tendrán que pagar un impuesto por los fondos retirados.



Los parlamentarios -que ya anunciaron que votarán a favor de la iniciativa- también propusieron que el pago se realice en tres cuotas y no en dos como establece el proyecto.



Por otra parte, el senador independiente Carlos Bianchi planteó que los bancos que reciban los depósitos de estos dineros retirados no puedan efectuar cargos o descuentos “por créditos o cualquier otro concepto que pueda mantener el afiliado, ya sea con la respectiva institución que reciba los fondos o con cualquier tercero”.



En la misma línea, Juan Castro (RN) propuso que “el monto retirado por los afiliados y pensionados no podrá ser objeto de descuentos inmediatos o automáticos por parte de las entidades bancarias o fiscales, para hacerse pago de deudas de cualquier naturaleza”.



Asimismo, Ximena Rincón (DC) promovió que los retiros sean compatibles con cualquier otro beneficio que entregue el Estado en medio de esta emergencia, “no pudiendo considerarse este retiro de fondos para el cálculo de las demás medidas adoptadas en razón de la crisis o viceversa”.



Juan Ignacio Latorre (RD), en tanto, repuso la creación del fondo solidario con aportes del Estado y de los empleadores, que ya había sido rechazado en la Cámara de Diputados.