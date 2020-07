Comisión de Constitución del Senado vota este lunes el retiro del 10% de fondos de la AFP

La Comisión de Constitución del Senado votará, a partir de las 16:30 horas de este lunes, la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos de la AFP, tras lo cual la iniciativa pasará a Sala para su debate y votación. El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados el 15 de julio pasado.



La comisión está formada por Alfonso de Urresti (PS, presidente), Pedro Araya (Indep.), Francisco Huenchumilla (DC), Víctor Pérez (UDI) y Andrés Allamand (RN). Se da por descontado que los tres primeros darán su aprobación, pero el resultado no es vinculante para la Sala, que vería el proyecto el próximo miércoles.



La reforma establece una disposición transitoria que señala que excepcionalmente y para mitigar los efectos de la pandemia, se autoriza a los afiliados al sistema de AFP para que de forma voluntaria y por única vez, retiren hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual.



Además, establece un monto máximo de retiro equivalente a 150 UF y un mínimo de 35 UF y en el caso de que el 10% de los fondos acumulados sea inferior a 35 UF, el afiliado podrá retirar hasta dicho monto. En el caso de que los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual sean inferiores a 35 UF, el afiliado podrá retirar la totalidad de los fondos acumulados en dicha cuenta.



También señala que los fondos retirados no constituirán renta o remuneración para ningún efecto legal y serán pagados en forma íntegra y no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las AFP.



La entrega de los fondos se efectuará de la siguiente manera: El 50% en un plazo máximo de diez días hábiles de presentada la solicitud y el 50% restante, en el plazo máximo de treinta días hábiles a contar del desembolso anterior.



La Comisión de Constitución del Senado inició el debate del proyecto el viernes pasado. En su intervención el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, reiteró la postura del gobierno señalando que el proyecto es “incompatible” con la idea de fortalecer el sistema de pensiones.



Agregó que se debería hablar del retiro del 44% y no del 10% pues existe un 27% de los afiliados que van a retirar el 100% de su saldo, mientras que el afiliado promedio va a retirar el 44% de sus fondos. También afirmó que el costo económico en valor presente para el Fisco es de 3.520 millones de dólares, por lo que se trataría de una reforma que “irroga gasto fiscal y en un monto sustantivo”.



En la misma sesión, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, expresó que los temas de seguridad social son propias de ley y que no corresponde hacerlas a través de una reforma constitucional, pues con ello se está eludiendo la normativa vigente. Asimismo, planteó que en opinión del Ejecutivo este proyecto requiere del voto de 2/3, es decir 29 sufragios, y no de 3/5 (26 sufragios).



En el oficialismo, cuatro senadores se han mostrado a favor del retiro del 10% de los fondos de las AFP: Manuel José Ossandón y Juan Castro, de Renovación Nacional, y David Sandoval e Iván Moreira, de la UDI. Con esos cuatro votos, más los 24 de la oposición, la reforma constitucional ya cuenta con 28 sufragios en la Cámara Alta, dos más de lo necesario para ser aprobada.