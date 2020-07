Comisión de Hacienda rechazó censura a diputado Núñez

La acusación contra el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Daniel Núñez, no prosperó, por lo que el parlamentario del Partido Comunista (PC) seguirá encabezando la instancia.



En la votación hubo seis abstenciones y solo un voto a favor de la acusación, el de Pablo Lorenzini (ex DC), quien fue justamente quien promovió la censura, argumentando que se hacía necesaria una rotación en la presidencia, ya que esa era la tradición en la Cámara desde 1990.



“La tradición de ir alternando las presidencias se está dejando de lado. Debemos tender a mantener los recambios para tener distintas experiencias y conducciones, creo razonable pedir su renuncia para ir rotando”, arguyó Lorenzini. Núñez, en tanto, se quejó de que no cometió ninguna falta que justificara una censura en su contra.



“Una vez asumido me propuse romper el cerco oligárquico para aportar a la democratización del debate económico, donde parecía que los únicos que podían opinar eran aquellos personajes que gozan del poder del capital o aquellos tecnócratas a que les siguen el amén… Me esmeré en debatir leyes que beneficiarían a los súper ricos, esos que nunca pierden y siempre ganan, como fue la reforma tributaria que defendió el ex ministro Felipe Larraín”, planteó.



“El reclamo del señor Lorenzini es un objetivo deseable, pero no podemos exigirlo porque no formamos parte de ese acuerdo. Sin duda, la defensa del presidente de la comisión supera con creces el contenido de la censura y es una provocación para votar a favor”, apuntó el diputado Patricio Melero (UDI), aunque de todas formas solo se mantuvo el voto de Lorenzini a favor de la censura.



“El presidente se extralimitó, se pasó de la raya, su discurso no guarda relación con lo que dijo el diputado Lorenzini. Se dio el gustito de denostar al Gobierno y a los parlamentarios integrantes. Efectivamente dan ganas de apoyar la censura, pero no tiene fundamento”, sostuvo Leopoldo Pérez (RN).



Guillermo Ramírez (UDI), en tanto, manifestó que “no hay nada en común entre nosotros. He considerado que sus ideas (de Núñez) son nefastas. Su discurso fue violento, agresivo y lleno de odio, pero no ha cometido ninguna falta en el ejercicio de su cargo como presidente. Ha sido respetuoso con invitados y representantes del Gobierno y ha dado permanente garantía del debate ecuánime, no hay razón por ahora para la censura”.