Comisión de Hacienda rechazó propuesta de salario mínimo del Gobierno

Al igual que la Comisión del Trabajo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados también rechazó la tarde de este miércoles el reajuste de 3,2% ($10.500) propuesto por el Gobierno para dejar en $337 mil el salario mínimo.



La instancia tomó la decisión con seis votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones, iniciando el debate después de una breve discusión entre los legisladores respecto a si les correspondía votar en particular el proyecto.



Además, la mesa sí aprobó el reajuste a la asignación familiar y maternal -fijada en 13.832 por integrante-, además de la ampliación del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).



La ampliación de rango y monto del IMG era el “corazón” del proyecto del Ejecutivo y consiste en aumentar el bono de $40 mil a $50 mil para quienes perciban un salario menor a los $421.250, además de establecer un mínimo de $5 mil para el beneficio -el cual va disminuyendo paulatinamente-.



También se aprobó una indicación presentada por el diputado Marcelo Schilling (PS) que deja el trámite de postulación en manos de la empresa y no del trabajador.



Así, el proyecto pasará sin el monto aprobado ante la Sala de la Cámara de Diputados, donde sería debatido desde las 10:00 horas de mañana jueves. En dicha instancia, el Gobierno presentaría una nueva propuesta.



Según explicó el ministro del Trabajo, Patricio Melero, “este esfuerzo no lo tengan que hacer las pymes, porque sabemos las dificultades que tienen, y de ahí que le pedimos al Parlamento que valore este subsidio que el Estado le entrega al trabajador para que su ingreso se vea aumentado y vamos a insistir en esa fórmula porque no podemos dejar de mejorar el salario mínimo durante este mes”.