Comisión de Trabajo de la Cámara aprueba proyecto que integra a trabajadoras de casa particular a seguro de cesantía

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que incorpora a los trabajadores de casa particular al seguro de desempleo.



El texto, de iniciativa del Ejecutivo, dispone que para el financiamiento del seguro de desempleo se redistribuirá la actual cotización de cargo del empleador dividiéndola en dos cotizaciones, una para la cuenta individual de indemnización del trabajador o trabajadora y otra para el fondo de cesantía.



El texto fue remitido a la Comisión de Hacienda, para su discusión en los artículos de su competencia, y será presentado el miércoles en la Sala por el diputado Tucapel Jiménez.



La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dijo que el proyecto es significativo “porque da una respuesta a las trabajadoras de casa particular que han tenido muchos inconvenientes, ya que si bien se han dado soluciones, necesitábamos algo integral, es decir, que hubiese mayor protección social”.



Desde el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap), Luz Vidal, indicó que con este proyecto “se hace justicia con miles de mujeres en Chile que por años han estado desprotegidas. Necesitamos tener una protección social de parte del Estado y es por eso que agradecemos esta iniciativa y que se reconozca el trabajo de las trabajadoras de casa particular”.



“Si bien desde el Gobierno se demoraron un poquito en reaccionar -añadió-, finalmente se hizo y así se beneficiará a muchas mujeres que cuidan lo más preciado para nosotros, la familia”.



Claudia Donaire, asesora legal del citado sindicato, añadió que existen 170 mil contratos relacionados a estos servicios. Apuntó que un 40% perdió el empleo en estos tiempos de pandemia, razón por la cual este proyecto viene a aliviar un poco más la situación de muchas mujeres en el país.



Agregó que, a la fecha, 18 mil trabajadoras de casas particulares perdieron su empleo producto del Covid-19 o se les suspendió su labor. Dijo que el tema es preocupante, porque más de tres mil mujeres vieron rechazadas solicitudes en la materia, cifra que dista mucho si se compara con otras actividades laborales que tienen acceso al seguro de cesantía.



A su vez, la diputada Natalia Castillo (RD) señaló que “por fin llegó este día en la Comisión de Trabajo, porque este proyecto es de gran importancia y, simplemente, porque las trabajadoras de casa particular fueron arbitrariamente excluidas del seguro de cesantía y esa injusticia comienza a quedar saldada”.



Por su parte, el diputado Francisco Eguiguren (RN) indicó que “esta iniciativa es buena y es para alegrarse, porque el Gobierno se comprometió a legislar sobre el tema y se hizo. Habla bien que se legisle sobre esta iniciativa y tenga celeridad porque es de alta importancia (…) esto es un tema de justicia social y la idea es que el trabajo en Chile vaya formalizándose”.