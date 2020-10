Comisión revisora de acusación constitucional contra Mañalich rechaza informe

Por dos votos en contra, una abstención y dos votos a favor, la comisión de la Cámara de Diputados que revisa la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, por su manejo de la pandemia, rechazó el informe, por lo que recomendará a la Sala no aprobar el libelo en la sesión del próximo martes.



En contra del informe acusatorio votaron los parlamentarios Ramón Barros (UDI) y Leopoldo Pérez (RN); a favor se inclinaron Iván Flores (DC), presidente de la instancia, y Daniella Cicardini (PS), mientras que el voto que resultó clave fue el del ex integrante de la bancada DC, Pablo Lorenzini, ahora independiente, quien se abstuvo.



El informe, en todo caso, no es vinculante respecto de la decisión que tome la Sala de la Cámara el próximo martes.



El texto acusa a Mañalich de haber vulnerado gravemente los derechos constitucionales a la vida e integridad física y psíquica de miles de personas, así como también de infringir los principios constitucionales de probidad y publicidad, con ocultamiento de cifras y mal manejo de estas.