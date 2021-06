Con énfasis en el rol de los docentes y nuevas generaciones se inició Conferencia sobre Educación y Cambio Climático

Compartir experiencias, analizar lo que se está haciendo en otros países en torno al cambio climático, generar propuestas y sumar a más personas que contribuyan al cuidado y protección del medio ambiente, es parte de lo que busca la III Conferencia Internacional en Educación en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible; bajo el lema “acción urgente por la transformación climática”, encuentro que se inició este martes y que se extenderá hasta este jueves 24 de junio de manera gratuita para el público.

La cita, que se realiza vía remota, convocó a autoridades, representantes gubernamentales, expertos nacionales e internacionales, docentes y todos quienes están interesados en el cuidado del planeta.

Durante el primer día, el encargado de iniciar las presentaciones fue el astrofísico francés, miembro fundador de la Office for Climate Education París (OCE), Pierre Léna. El académico en su presentación “La urgencia de la acción en Cambio Climático y sus impactos en la humanidad”, abordó el rol de las escuelas, universidades y centros de formación académica, y cómo deben ser incluidas las nuevas generaciones en torno a las estrategias y conocimientos para hacer frente al cambio climático.

“Sabemos que las empresas, el transporte y la agricultura no pueden seguir como hasta ahora si queremos reducir la huella de carbono de la humanidad y adaptarnos a los nuevos tiempos”, sostuvo el investigador quien agregó que dado este escenario “la escuela no puede prescindir de preparar a los jóvenes para este futuro. Debe evolucionar en profundidad. Puede que este camino aún no esté suficientemente marcado, pero el cambio climático no tiene tiempo para esperar”.

Asimismo, aseguró Léna, que “hoy en nuestras escuelas y universidades debemos empezar a investigar, a profundizar”. Por ende, dijo “los científicos somos especialmente responsables de la forma en que estos conocimientos se compartan con todos y ayuden a tomar decisiones”.

Durante su intervención, con la que se dio inicio a más de 20 exposiciones, charlas, conferencias y paneles destinados a conocer la realidad de otros países y al intercambio de conocimiento, el académico planteó cuatro conceptos que permitirían mirar lo que está ocurriendo hoy en el planeta.

“Las cuatro orientaciones que considero complementarias y necesarias son comprender, actuar, poner el juego los valores y establecer confianzas. Son propuestas que naturalmente pueden ser discutidas o incluidas, que pueden analizarse a partir de su propia experiencia docente”, sostuvo.

Sobre el contexto actual -la pandemia que enfrenta el mundo- y la misión que tienen hoy los docentes en cuanto al cambio climático, el experto planteó que el Covid-19 ha permitido descubrir la conexión que existe en otros y todo lo que nos rodea. “La pandemia nos permite aprender con consecuencias muy complejas y dramáticas en nuestros países y así entendemos otro aspecto de la globalización. Esto no se trata solamente de celulares y comunicación, o no poder hacer turismo, es la interdependencia porque los seres humanos somos todos interdependientes, y es eso justamente lo que nos ayudó a entender todo lo que ha pasado en el último tiempo. Y, esta lección del Covid-19 es la misma lección del clima, somos todos interdependientes”, aseveró.

El rector de la Universida de Chile, Ennio Vivaldi, destacó la responsabilidad que recae en las instituciones de educación para enfrentar el cambio climático y las distintas aristas que ello conlleva. “Tenemos una responsabilidad no solo de educar a la nueva generación de estudiantes que tenemos, sino que también de educar a los docentes de las futuras generaciones. En ese contexto, entender que la complejidad de problemas como el cambio climático exigen una nueva forma de ver, a través de la transdisciplina”, sostuvo.

Y agregó que “nuestros docentes tienen que enseñarles a los estudiantes precisamente a enfrentar estos problemas de complejidad inédita, pero sobretodo de posibles consecuencias, a que enfrentarlos con responsabilidad, con conocimiento, con dedicación”

Edgard Hernández, coordinador nacional del Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencias (ICEC) del Mineduc, planteó que “las bases curriculares chilenas han incluido progresivamente contenido sobre cambio climático en especial para las asignaturas nuevas, para ciencia y ciudadanía y educación ciudadana para tercero y cuarto medio”. Y, sumó que, también “hemos desarrollado un trabajo importante de colaboración con los ministerios de Medioambiente, Energía, de la Mujer y equidad de Género y la Corporación Nacional Forestal para la implementación curricular de una serie de materiales educativos para abordar principalmente el cambio climático”.

El embajador de Alemania en Chile, Christian Hellbach, sostuvo que el cambio climático es uno de los principales retos que enfrenta el mundo en el siglo XXI. Para esto dijo es necesario trabajar colaborativamente a través de la cooperación internacional.

“Estamos colaborando estrechamente con América Latina, diseñando políticas de gobierno a través de alianzas energéticas como las que tenemos con Chile, Brasil y México o bien mediante proyectos concretos, por ejemplo, la primera planta termosolar de América Latina en Chile, que se inauguró recién hace unos pocos días”, indicó.

En su intervención agregó que “es obvio que habrá que invertir en educación, ciencia e investigación. Hace no mucho nuestros esquemas de movilidad dependían al 100 por ciento de combustibles fósiles o de origen fósil. Hoy poco después estamos ya produciendo combustibles sintéticos a base de hidrógeno, a partir de energías renovables”.