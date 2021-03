Concejales de la ex Nueva Mayoría e independientes entregan su apoyo a candidato del FA en Maipú

Tres concejales, uno de la ex Nueva Mayoría (actualmente Unidad Constituyente) y dos independientes, decidieron entregar su apoyo al candidato a la alcaldía por Maipú del Frente Amplio, Tomás Vodanovic.

Se trata de los concejales Pedro Delgadillo (independiente), Marcela Silva (Partido Socialista) y Abraham Donoso (exDC), quienes se sumarán a la campaña del candidato frenteamplista.

Tras varias semanas de conversaciones, los concejales que han realizado oposición a la gestión municipal de Cathy Barriga decidieron entregar su respaldo a la candidatura que, a juicio de ellos, es la más competitiva a la hora de disputar la elección de abril próximo.

Tomás Vodanovic obtuvo la nominación como candidato a alcalde de Maipú luego de obtener el 65% de los votos en la primaria del Frente Amplio. Con un programa participativo, levantado a partir de 100 encuentros ciudadanos en los 21 barrios de la comuna, Vodanovic se ha posicionado como la candidatura más competitiva de la oposición. Una reciente encuesta realizada por GEO Consultores, mostró que este lidera ampliamente las preferencias de los electores opositores, con un 25% de intención de voto.

Vodanovic sostuvo que “estamos muy agradecidos y asumimos con mucha responsabilidad el respaldo de este grupo transversal de concejales, personas con años de trabajo social y político en la comuna que hoy ponen su construcción al servicio de este proyecto municipal ciudadano y de cambio, que ha demostrado ser el que tiene mayores posibilidades de derrotar a Cathy Barriga y devolverle la dignidad a un Municipio que no resiste 4 años más con este nivel de gestión”.

El candidato del Frente Amplio explicó que “los concejales se suman a la campaña y nos aportarán ideas y proyectos relacionados con seguridad ciudadana, discapacidad, desarrollo comunitario, deporte y cultura, para tener una mejor comuna”.

“NO SEREMOS AGENTES PASIVOS”

Consultado por su apoyo, el concejal Delgadillo afirmó que “no me puedo desentender frente a la responsabilidad que me compete para recuperar la comuna. He sido opositor a esta gestión durante cuatro años y soy un convencido que cuatro años más significarán la pérdida de SMAPA y acrecentar un déficit municipal que es gigantesco. Soy concejal en ejercicio, soy responsable y espero que la gente que ha visto mi trabajo respete mi decisión que es colectiva, de la mano de mi equipo”.

En ese sentido, comentó que “no seremos agentes pasivos en esta campaña. Desde nuestra experiencia trabajaremos para ser agentes constructores de un programa de gobierno que nos permita sacar a la comuna del abandono en el que se encuentra”

Por su parte, el concejal Abraham Donoso (exDC) y quien fue precandidato a alcalde por Maipú, sostuvo que decidió unirse a la campaña de Vodanovic “pues la gente está pidiendo una renovación. Además que la candidatura de Tomás Vodanovic es la más competitiva para superar el gobierno de Barriga y que Maipú no sea un set de televisión permanente. La candidatura de Tomás refleja lo que yo vengo escuchando hace tiempo de la ciudadanía”.

Finalmente, Marcela Silva, quien cumple 12 años como concejala en Maipú en representación del PS, explicó que “siento que Tomás me representa, el está proyectando un trabajo en terreno con la comunidad, con decisiones que se tomen en conjunto. Siento que vamos a ganar”.