Concejales remueven a alcaldesa (s) de Valparaíso por acusaciones de encubrimiento

Un difícil momento pasa la alcaldía de Valparaíso, luego de que el Concejo Municipal resolviera remover de su cargo a la alcaldesa (s) de la ciudad, la administradora municipal Cecilia Ugalde, tras la acusación de encubrimiento de un caso de acoso laboral formulada durante la sesión virtual de la sesión de este miércoles.



La decisión fue tomada por un contundente resultado de 8 votos a favor y sólo uno en contra, de la concejala Zuliana Araya (PR), y se realizó explicitando que Ugalde habría “mentido” para que el jefe de Inspectoría Urbana, Claudio Sepúlveda, no declarara por un caso de acoso laboral.



La funcionaria asumió el cargo ya que el alcalde Jorge Sharp (Ind.) se encuentra suspendido para ejercer el cargo ya que se encuentra buscando la reelección. Fue así como Ugalde argumentó durante la última sesión, que Sepúlveda no podía participar de la sesión para denunciar el acoso, por mantener un sumario administrativo en su contra.



La concejala Ruth Cáceres (RN), manifestó que la administradora faltó a la verdad y que intentó por todos los medios que el trabajador municipal no diese su versión en el concejo. “Este funcionario nunca fue notificado y no podemos avalar una situación como esta. No nos sorprende porque esta administración ha tenido un trato despreciable hacia sus propios funcionarios”, sostuvo la edil.



Tras tratar el tema en la sesión, el concejal Ivan Vuskovic, presidente del concejo, resolvió llevar la continuidad de Ugalde a votación.



No obstante, la destituida alcaldesa subrogante, manifestó que lo realizado por los concejales fue una “jugada” en contra de la gestión que manejaba Jorge Sharp, y que fue urdido buscando perjudicar una posible reelección del edil. Cabe recordar que los mismos integrantes del concejo se hicieron parte de una acusación por notable abandono de deberes en contra del jefe municipal.



“Esto se les va de las manos. Yo entiendo la oportunidad política que quieren aprovechar, y por eso mismo tengo la conciencia tranquila. Si quieren utilizar políticamente esto, están en todo su derecho”, argumentó Ugalde, quien será sucedida en el puesto de alcalde subrogante, por el director del Área Jurídica de Valparaíso, Nicolás Guzmán, quien fue hace pocos meses, precandidato a alcalde de Viña del Mar.