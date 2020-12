Confirman que contrato entre Minsal y Espacio Riesco no ha reingresado a Contraloría

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, confirmó que aún no ingresa al organismo el contrato para el uso de las instalaciones del centro de eventos Espacio Riesco con el Ministerio de Salud, en medio de la polémica por la deuda de 2.900 millones de pesos que habría contraído el ente estatal con el centro de eventos.



El contralor manifestó que su organismo ya había cumplido con “examinar la legalidad de los contratos de Espacio Riesco” y que “en uno de ellos donde había inconsistencia del punto de vista de los servicios por los cuales se estaba pagando, que eventualmente están duplicados, este contrato fue declarado ilegal”.



Además, Bermúdez aseguró que mientras eso no se aclare por parte del Servicio de Salud y la Subsecretaría de Redes, no es posible cursar ni pagar lo pactado en ese contrato.



“Al día de hoy, o sea, hasta esta hora no ha reingresado el contrato a la Contraloría, por lo tanto, no es una cosa que esté pendiente en Contraloría. Para nosotros no es un tema, porque nosotros ya dijimos que ese contrato era ilegal”, aseveró el contralor.



Consultado por los errores de hecho hallados en los primeros contratos entre Minsal y Espacio Riesco, Bermúdez mencionó que existe un contrato de arriendo y uno de puesta en operación del centro de eventos como un centro de apoyo hospitalario, y que “había algunas prestaciones que estaban pagadas ya en un contrato, que luego aparecían de nuevo en el segundo cobrar. En ese sentido, eran prestaciones duplicadas, eso fue lo que observó la Contraloría y eso es lo que hay que aclarar”.



Respecto a la existencia de falencias en los contratos, Bermúdez bajó el perfil, afirmando que “son miles de actos administrativos que pasan todos los días por la Contraloría y por lo tanto, que hayan algunos que tengan problemas no debería ser un problema, el problema está en el mal uso que se pueda hacer de los recursos destinados a la pandemia”, apuntó, agregando que la aclaración de estas fallas se verá en su momento con la autoridad de Salud, sobre todo considerando el actual contexto de pandemia.



“yo también quiero poner acá un poco de mesura, en qué sentido, que el Minsal en este momento está con exceso de trabajo y esto también hay que ponerse en el lado de ellos. Por eso nosotros tampoco es que hayamos estado insistentemente pidiendo el contrato, si es una cosa que ellos necesitan después para poder pagar”.