Consejo Asesor sugiere acortar aislamiento de casos confirmados de 14 a 11 días

Invitada al balance del Ministerio de Salud en La Moneda, la epidemióloga María Teresa Valenzuela dio a conocer la sugerencia del Consejo Asesor Covid-19 de acortar de 14 a 11 días el aislamiento para los casos confirmados de coronavirus.



“Esto se debe a que la evidencia científica ha demostrado que el virus deja de ser infectante, deja de replicarse después del octavo día. Entonces, por lo tanto, hay una razón de peso por la cual realmente el aislamiento de estos casos debería ser hasta 11 días”, planteó.



Sin embargo, precisó que esta medida no debe aplicarse para los contactos estrechos de un caso confirmado, la cual debe mantenerse en 14 días.



“Es muy importante hacer una tremenda diferencia entre lo que es un caso confirmado versus lo que es el contacto de los casos (…) en los cuales no hay variación de su período de cuarentena porque en esa situación lo que tiene que ver es con el período de incubación, y el período de incubación de este virus no ha sido modificado y seguimos sabiendo que tiene su período máximo de cinco días, pero que sin embargo se prolonga hasta los 14 días”, argumentó.



Por su parte, el jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, Rafael Araos, comentó que se tomará en cuenta la recomendación del Consejo Asesor, pero que no se implementará “hasta que no tengamos una claridad completa de lo que pasó o de lo que está pasando a nivel de la dinámica de la epidemia después de las Fiestas Patrias”.



Añadió que “hemos observado que disminuyó un poquito el número de testeo, también se acompañó de un aumento del rezago de diagnóstico. Es decir, no solamente hubo menos test, sino que los resultados fueron más lentos y esto redunda -desde el punto de vista matemático- en un aumento de la estimación de los contagios por coronavirus”.



“Por lo tanto, la situación que estamos viendo a nivel del país en que algunas curvas nos muestran algunos síntoma alarmantes, como el aumento del R por ejemplo, tenemos que ver cómo se comportan en los próximos días para saber si efectivamente estas tendencias nos están indicando que hay un brote real de coronavirus o simplemente significan o son el reflejo de un artefacto post 18”, dijo.



“En la medida que podamos aclarar eso, vamos a proceder con los ajustes de la duración del aislamiento en los casos de covid”, sostuvo el jefe de Epidemiología del Minsal, quien precisó que aplicar la recomendación del Consejo Asesor implica recalcular los casos activos.