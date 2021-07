Consejo de reactivación del empleo se reunió bajo la sombra del cuarto retiro del 10%

El Consejo Asesor para la Recuperación de la Inversión y el Empleo del Gobierno sostuvo este martes una nueva reunión en La Moneda. Conformada por ministros y expertos, la mesa apunta a promover e incentivar la reactivación de la economía y la creación de puestos de trabajo.



En esta ocasión, la reunión se enmarcó en la discusión de un cuarto retiro al 10% de las AFP que comenzará el 11 de agosto en la Comisión de Constitución de la Cámara, además de las peticiones al Ejecutivo para que amplíe los beneficios sociales como el IFE universal, el cual se acaba a mediados de septiembre.



La instancia fue encabezada por el Presidente Piñera y también participaron los ministros Alfredo Moreno (Obras Públicas), Patricio Melero (Trabajo), Felipe Ward (Vivienda), Juan José Ossa (Segpres), Gloria Hutt (Transporte), María Emilia Undurraga (Agricultura), Carolina Schmidt (Medioambiente) y Lucas Palacios (Economía).



Según indican desde el Palacio, el consejo busca fomentar la recuperación de trabajos en medio del nuevo Paso a Paso y el desconfinamiento masivo que atraviesa el país. El programa implica un plan de inversión pública para el período 2020-2022 por un total de US$ 34 mil millones, los cuales apuntan a crear más de 250 mil empleos.



Además, la iniciativa también busca promover la creación de empleos en el sector privado, agilizando la creación de 130 proyectos y contemplando una inversión de US$ 24.500 millones para el periodo 2020 – 2021.



El ministro Moreno detalló que “en Chile a mediados del 2020 llegamos a perder 2 millones de empleos, de ellos ya hemos recuperado aproximadamente un millón, pero todavía nos queda un millón por recuperar. Por lo tanto el objetivo no es otro que recuperar esos empleos”.



“La salud ya se está recuperando, las restricciones a la movilidad que llegamos a tener con más de 10 millones de chilenos que estuvieron con restricciones a la movilidad hace no mucho tiempo atrás, hoy día afectan a muy pocos chilenos, por lo tanto se empiezan a dar las condiciones para ir recuperando en una forma más acelerada los trabajos y esa es la tarea que tenemos”, añadió.



El titular del MOP destacó: “Todos los ministerios están haciendo un esfuerzo enorme por aumentar esta inversión, lo cual ya está dando resultados importantes en materia de empleo y de actividad. Vamos a continuar y acelerar ese proceso. Al mismo tiempo se está haciendo un trabajo importante para estimular la economía y las empresas privadas –pequeñas, medianas- a través de subsidios para que contraten más personas y para poder colaborar también con el empleo femenino”.



“Ya se está cumpliendo un año del Plan Paso a Paso Chile se Recupera y hemos cumplido en obtener una serie de logros, pero nos falta aún un trabajo muy importante para poder recuperar ese millón de empleos que nos está faltando, empleo que no es solamente un ingreso, porque un empleo es algo que da tranquilidad a las personas, a su grupo familiar y les permite proyectarse”, agregó.