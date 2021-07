Constituyente agredido en marcha por presos del estallido: “Hay una cultura de la funa y de la cancelación”

El constituyente de Renovación Nacional, Ruggero Cozzi, dio sus primeros descargos tras el tenso momento que pasó el lunes, en el contexto de la fallida primera sesión de la Convención Constitucional, en el exCongreso Nacional.

El representante del Distrito 6 fue increpado y agredido por un grupo de manifestantes a favor de la liberación de las personas detenidas en el estallido social, cuando intentaba volver al recinto sede de la instancia constituyente.

“La turba me arrinconó contra una muralla, me tiraron patadas en las canillas, increpándome, insultándome. Fue tenso, no podía salir de ahí. Finalmente, después de varias patadas logre escabullirme entre el tumulto”, sostuvo este martes, en conversación con La Segunda, agregando que a pesar del ataque, sigue con su postura frente a los presos del estallido.

“No me da miedo decirlo y repetirlo: en Chile no hay presos políticos. Quienes están en prisión es porque se recaudó evidencia que le permitió a un juez pensar que pueden haber participado en delitos. Yo al menos me pongo al lado de la gente que no quiere más violencia ni delincuencia”, afirmó Cozzi al vespertino.

Asimismo, el convencional sostuvo que recibió la solidaridad de “colegas constituyentes de la centroizquierda. Aprecio muchos sus mensajes, y espero que esto no le suceda a nadie”. No obstante, también sostuvo que desde la mesa directiva no se han pronunciado.

Además, lanzó una crítica a que el tema de los detenidos sea el primero debatido en el contexto de la Convención, señalando que está “contaminando todo el trabajo de la convención”.

“¿Es para ponerlo en tabla para el primer día, cuando no es primera prioridad para la ciudadanía, que quiere ver que se traten temas como los derechos sociales, las pensiones, el agua? Y los mismos familiares de estos presos son los que agreden a los constituyentes”, señaló, hecho al que atribuyó ya que “hay una cultura de la funa, de la cancelación, de quienes están tomando decisiones. El domingo lo vimos respecto de la prensa, pero antes hacia jueces y legisladores”.