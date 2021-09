Constituyente Rodrigo Rojas: “La enfermedad que yo tengo no es cáncer”

Rodrigo Rojas, uno de los personajes más recordados que dejó el movimiento social del 2019, y actual vicepresidente de la Convención Constitucional, declaró en un comunicado que nunca ha padecido cáncer, enfermedad que decía tener cuando se desarrolló el estallido.



“Quiero decir la verdad, mi verdad, porque ya no puedo ni quiero sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace 8 años por el estigma que tiene la sociedad sobre él”, sostuvo uno de los fundadores de la Lista del Pueblo.



“Desde mi inmadurez y la vida difícil que he tenido, no fui capaz de afrentar esto con honestidad y decir la verdad de mi diagnóstico. Diciendo que mi enfermedad era cáncer y no la enfermedad que realmente tengo hasta el día de hoy”, agregó el integrante de Pueblo Constituyente, ex Lista del Pueblo.



“Hoy quiero ser honesto, transparente y hacerme cargo de las consecuencias e implicancias de lo que hice cuando tenía 29 años. Y con la misma honestidad quiero decir que todo mi compromiso, mi lucha por un Chile mejor y por las causas de los más necesitados han sido profundamente honestas y parte fundamental de la persona que hoy soy”, cerró.