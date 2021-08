Convención: Comisión de DDHH aprueba “voto político” para dejar fuera a Arancibia de las audiencias

La Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional aprobó un “voto político” para dejar al convencional Jorge Arancibia (Vamos por Chile) fuera de las audiencias públicas que realice la instancia.



La medida fue propuesta por los constituyentes Carolina Videla, Giovanna Roa, María Magdalena Rivera, Juan José Martin, Ivanna Olivares Constanza San Juan, Mario Vargas, Adolfo Millabur y Manuel Woldarsky. Contó con 10 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. También se determinó que la votación tendrá carácter vinculante.



La moción surge en medio de los cuestionamientos a la presencia de Arancibia en la mesa de Derechos Humanos, debido a su pasado como edecán de Pinochet entre 1980 y 1982. Además, le recuerdan unas declaraciones que hizo a la prensa en 2013 respecto a “salir a matar comunistas”, en el contexto del “descontento naval” durante el periodo de Salvador Allende.



El texto aprobado señala que “en virtud de la garantía de un espacio libre de violencia y revictimización para la realización de las audiencias públicas de la comisión, estas se realicen sin la presencia del convencional Arancibia dada su historia de negacionismo de la violación de derechos humanos y su colaboración con la dictadura de Augusto Pinochet”.



Entre los argumentos, los firmantes acusaron que “desde el año 1973 a la fecha en reiteradas ocasiones el convencional ha avalado y celebrado públicamente el Golpe de Estado cívico- militar y ha negado las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en ese período”.



“Es importante aclarar que no pretendemos anular su elección plenamente democrática y por tanto su derecho a ser parte de esta Convención. Sin embargo, como convencionales constituyentes tenemos el deber de cautelar los principios y valores que deben guiar nuestra labor, especialmente ante la tarea de sentar las bases de garantía de derechos humanos para un nuevo Chile”, añadieron.



La convencional Carolina Vilches (Apruebo Dignidad) indicó tras la votación que el objetivo fue “exigir que él no esté presente en las audiencias que ha abierto y convocado la Comisión de Derechos Humanos, dado que es un espacio que no se torna seguro y que va a revictimizar y retraumatizar a las víctimas sobreviviente de la brutal Dictadura, a sus familiares, y a todas las personas que desde la Dictadura en adelante han militado en el mundo de los Derechos Humanos”, añadió.



En tanto, la convencional Ruth Hurtado (Vamos por Chile) acusó que “vetar a un convencional creo que es vetar también a las miles de personas que votaron por él. Y no podemos anular en este espacio democrático la presencia de nadie”.