Convención: Delgado defendió accionar policial señalando que fue respuesta a violentistas

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a los incidentes al exterior del ex Congreso Nacional y la Plaza de Armas de Santiago, en la previa del inicio de la sesión inaugural de la Convención Constitucional, que tuvieron enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes, que generaron la suspensión por algunas horas de la histórica cita.



El secretario de Estado indicó que la acción de Carabineros, a través de personal de Control del Orden Público, fue de reacción ante la vulneración de diversas medidas de seguridad destinadas al recinto que es sede de la Convención.



“Un grupo violento, no solo quiso, sino que logró derribar las barreras que estaban ahí como medida de protección. Tres cuadras del ex Congreso. Ellos, violentamente, pese a lo acordado con los convencionales que fueron a la reunión con el intendente, rebasaron esto, pudieron seguir con su tránsito, y algunos grupos echaron abajo las vallas”, sostuvo Delgado, quien agregó que “solo en ese momento se tuvo que autorizar la actuación de las fuerzas especiales”.



Asimismo, la institución uniformada informó en Twitter que dos agentes resultaron heridos “por la acción de violentistas”, debiendo ser trasladados al hospital institucional de Carabineros. Además, Carabineros indicó que al menos hasta las 11:30 horas, no se registraban detenidos pese a los enfrentamientos.