Convención: Movilh propuso sustituir categoría de “hombre y mujer” por “personas”

El Movimiento de Integración y Liberación y Homosexual (Movilh) acudió este viernes a la Convención Constitucional para exponer sus propuestas respecto al proceso constituyente.



La organización se reunió con la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, el vicepresidente adjunto Pedro Muñoz (Colectivo Socialista) y el convencional Gaspar Domínguez (Independientes No Neutrales), estos dos últimos pertenecientes a disidencias sexuales.



Al encuentro asistió el histórico dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, la vocera actual, Javiera Zúñiga, y distintos representantes de movimientos de lesbianas, gays, bi, trans, asexuales y pansexuales de la colectividad.



En el encuentro, el movimiento entregó tres sugerencias para la redacción de la nueva Carta Fundamental, relacionadas con el reconocimiento de la diversidad familiar, garantías de no discriminación para todos los grupos discriminados/as y eliminación de los conceptos “hombre-mujer” para sustituirlos por el de “persona”.



Zúñiga calificó como “significativa” la cita, destacando que es “simbólico dialogar y exponer nuestra mirada a la más alta representante de la Convención, así como a dos convencionales constituyentes de las disidencias sexuales, por todo lo que ellos/as representan y por la gran labor que desarrollan, una de las más importantes en toda la historia de nuestro país”.



Por su parte, Jiménez agradeció “que nuestras sugerencias fuesen bien recibidas, pues si bien la redacción de la Constitución es una camino largo y donde nada está ha dicho aún, hay clara coincidencia en la importancia impulsar los principios que hoy expusimos”.



LAS PROPUESTAS



En detalle, la primera propuesta del Movilh apunta al artículo 1 de la Constitución que establece que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”.



La agrupación acusó que dicha definición “no se hace cargo de la diversidad familiar y social” y sugirió el siguiente extracto: “Las familias contribuyen al desarrollo de cada uno de sus integrantes y de las sociedades. Es deber del Estado proteger y garantizar la igualdad de derechos a todas las familias y a cada de uno de sus integrantes”.



En tanto, el segundo punto apunta a la definición de no discriminación que aparece en los artículos 16 y 22 de la actual Carta Fundamental. El primero vincula el concepto a laboral y el segundo al ámbito económico.



“La visión es restrictiva, pues garantiza la no discriminación en solo dos campos y no lo establece como un principio general y universal; además de invisibilizar a los sectores históricamente desaventajados, pese a que los mismos son los más afectados por las marginaciones”, acusó el Movilh.



El movimiento sugirió considerar a la no discriminación como unos de los principios fundamentales de la nueva Constitución, pidiendo que se enumeren y expliciten las categorías protegidas, proponiendo el siguiente párrafo:



“La Constitución asegura a todas las personas la no discriminación y en particular la prohibirá cuando se funde en la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal, la enfermedad o discapacidad, entre otros”.



Finalmente, la tercera solicitud de la agrupación consiste en cambiar la categoría binaria “hombre y mujer” que aparece en distintos artículos de la actual Carta Magna para que sean sustituidas por “personas” bajo todos los efectos.