Convencionales entregaron carta en La Moneda y pidieron término del Estado de Emergencia en la Macrozona Sur

Liderados por los 17 representantes de los escaños reservados, un grupo de convencionales llegó la tarde de este jueves a La Moneda para exigir el fin del Estado de Emergencia que rige en las provincias de Biobío, Arauco (Región del Bío Bío), Malleco y Cautín (Región de la Araucanía).



La acción fue realizada tras una “sesión de emergencia” de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, llevada a cabo por la muerte de un comunero mapuche por impacto de bala ocurrida este miércoles.



El fallecimiento fue notificado después de dos enfrentamientos registrados en la ruta que une Cañete con Tirúa, donde participaron funcionarios de la Armada y Carabineros. Los antecedentes aún son materia de investigación y en un principio se notificó un segundo deceso, lo cual fue rectificado por Fiscalía, ya que el aludido se encuentra con heridas graves en el Hospital de Temuco



En la carta que entregaron, los convencionales indicaron rechazar “categóricamente el Estado de Emergencia Constitucional en el territorio histórico mapuche, decretado por el gobierno que usted preside mediante decreto N° 270 de fecha 12 de octubre y prorrogado el día 26 del mismo mes”.



“El asesinato de Yordan Liempi ocurrido el día de ayer en Huentelolén y los niños y adultos gravemente heridos, son de su exclusiva responsabilidad, pues las fuerzas represivas de la Armada, el Ejercito y Carabineros, responden a las órdenes impartidas desde su gobierno”, añadieron.



En esa línea, pidieron al Mandatario desistir de la petición enviada al Congreso para prolongar por otros 15 días el Estado de Excepción, el cual termina el 11 de noviembre.



“Exigimos que desista del requerimiento efectuado al Congreso Nacional en orden a autorizar la prórroga del estado de emergencia constitucional decretado. El actual escenario sociopolítico del país, representado en la Convención Constitucional, es una oportunidad histórica para construir mecanismos de diálogo político entre los diversos pueblos que habitamos este país”, consignaron.



Además, los miembros del órgano constituyente le indicaron a Piñera que “la militarización que usted impulsa constituye una renuncia absoluta a los cauces democráticos, obstruye este esfuerzo y en definitiva, abandona la urgente solución política a la grave situación que acontece en el Wallmapu”.



“En los pocos meses de gobierno que le restan, lo emplazamos a enmendar el camino hacia la profundización de la democracia y el clima de diálogo político efectivo, sin que tengamos que lamentar más muertes de nuestros hermanos”, indicaron.



La carta fue entregada en la Oficina de Partes del Palacio y el único integrante de la comisión que no la firmó fue el UDI Eduardo Cretton, quien afirmó: “Para que las demandas se canalicen institucionalmente tenemos que partir por condenar toda la violencia, porque cuando han habido otro atentados de otro tipo o se han pedido minutos de silencio en este espacio se ha negado”.



En tanto, el otro convencional oficialista que forma parte de la mesa, Manuel José Ossandón (RN), no asistió a la sesión de emergencia.



Mientras, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, aseguró en la comisión “repudiar el accionar de la militarización, la política de violencia del gobierno y repudiar la violencia que ha envuelto a nuestras comunidades en estas graves circunstancias”.



“La opresión no es a perpetuidad, los pueblos se liberan. Y nosotros estamos tras esa liberación. No están solas las comunidades allá, no estamos solos acá nosotros, el pueblo de Chile también nos acompaña”, añadió.