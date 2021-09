Convencionales que recibieron IFE argumentaron que hubo una “desactualización” del RSH

Los diputados oficialistas Karin Luck (RN) y Cristián Labbé (UDI) acusaron este martes que algunos convencionales estarían recibiendo beneficios estatales. En particular, sindicaron que seis integrantes de Pueblo Constituyente, cinco de Apruebo Dignidad y una independiente han percibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pese a tener una dieta que alcanza los $2,5 millones.

Sin embargo, rápidamente algunas de las convencionales implicadas salieron a aclarar su situación financiera con el beneficio estatal y que todo se debería a que el Registro Social de Hogares (RSH) no se actualizó.

Camila Zárate, del Distrito 7, indicó que ella desde hace “muchos años” es parte del RSH y que siempre se le había actualizado de “manera automática”.

“De hecho, gracias a los beneficios del Estado he podido estudiar becada, con gratuidad y atenderme en salud. Yo no vengo de la clase acomodada como varios convencionales, de hecho provengo de familia no profesional y soy recién egresada de derecho y aún no me titulo”, aclaró.

Luego añadió que “en los trabajos que he realizado nunca he recibido más de $600 mil. Desconocía que debía hacer el trámite de actualización del RSH, me acabo de enterar y me voy a asesorar para conocer los trámites respectivos sobre devolución del IFE con esta nueva renta de estos últimos dos meses”.

Para despejar cualquier duda, la convencional agregó también que “en mi último trabajo recibí una remuneración de alrededor de $500 mil y lo dejé de realizar desde marzo en adelante debido a la campaña así que por esa situación estaba recibiendo el beneficio (IFE) debido a que estaba cesante”.

Por su parte, la convencional Damaris Abarca por el Distrito 15, explicó lo mismo que su colega: “Yo como el 80 o 90% de los chilenos en algún momento recibí el IFE. Aquí hay un tema de no actualización. Esto probablemente tomó junio y nosotros recibimos la dieta a fines de julio, entonces hay un tema que no se ha actualizado el sistema”, precisó.

“No es un tema de probidad”, remarcó Abarca, para indicar también que “vamos a enviar un comunicado porque recién me entero y de verdad en mi cuenta no tengo el IFE”.

En tanto, la constituyente por el Distrito 8, Valentina Miranda explicó que su madre, como jefa de hogar cesante, es la que recibe el IFE y aseguró que hace tres semanas se salió de su Registro Social de Hogares.

“El pago está suspendido, de hecho, no recibí el IFE de agosto, y mi madre tampoco lo ha recibido, porque me salí hace tres semanas atrás. Por esto, ella tiene que apelar para poder recibir un nuevo pago. El mes de junio fue automático y no es culpa de nosotros que el sistema no haya sido capaz de actualizarse. Contraloría ya lo denunció, porque hay un desfase de cinco meses”, explicó la representante del PC.

Los diputados oficialistas dirigieron su acusación contra once convencionales, de los cuales seis son integrantes de Pueblo Constituyente: Alejandra Pérez, Rodrigo Rojas Vade, Giovanna Grandón -más conocida como la “Tía Pikachu”-, Cristóbal Andrade, Helmuth Martínez y Camila Zárate.

Los legisladores también apuntaron a Damaris Abarca, Vanessa Hoppe, Tatiana Urrutia, Valentina Miranda y Mariela Serey de Apruebo Dignidad y contra la independiente Constanza San Juan, de la Asamblea Constituyente de Atacama.