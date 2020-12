Correos y Gobierno lanzan campaña navideña 100% digital por la pandemia

“Un año diferente, pero con el espíritu de siempre”, se denomina la campaña de Correos de Chile que busca que los chilenos apadrinen las cartas dirigidas al Viejito Pascuero por los niños más vulnerables del país en las que piden sus deseos y regalos para Navidad.



La cruzada solidaria fue lanzada este miércoles por la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, y el gerente general de Correos de Chile, José Luis Rodríguez, en las oficinas centrales de la empresa.



La campaña consiste en que los niños dejen sus cartas dirigidas al Viejito Pascuero en las sucursales de Correos de Chile a lo largo del país, donde serán revisadas y puestas a disposición de la comunidad para ser apadrinadas a través del sitio web de la empresa navidad.correos.cl



Dadas el contexto de pandemia, por primera vez en sus 28 años de historia, la campaña será 100% digital.



La ministra Rubilar señalo que “queremos hacer un llamado muy profundo. Sabemos que ha sido un año muy difícil para todos. Sabemos que hay muchas personas que lo están pasando mal. El llamado es a no olvidarnos que, si hay un año que vale la pena tener que hacer un esfuerzo para hacer feliz a otros, va a ser este”.



“Podemos cambiar la sonrisa de un niño o de una niña si efectivamente apadrinamos una de las 20 mil cartas, que sueñan, que tienen esperanzas y que creen que el 25 de diciembre van a recibir algo que los va a hacer felices, así que esta Navidad tiene más sentido que nunca”, añadió.



La campaña de Navidad de Correos de Chile nació hace 28 años como una iniciativa de los propios trabajadores, quienes inspirados en el rol social que cumple la empresa desarrollaron una cruzada solidaria para llevar felicidad a niñas y niños cuyas familias no cuentan con los recursos para entregarles un regalo en Nochebuena.



En la campaña de 2019 Correos puso a disposición 29.041 cartas de niños, logrando un apadrinamiento de un 94%. El 25% de las misivas fueron alojadas en el sitio web navidad.correos.cl, mientras que el 75% fueron dispuestas en 14 sucursales en todo el país, para que padrinos acudieran a leer cartas en físico con el propósito de apadrinarlas.



La ofensiva de este año se extenderá hasta el 21 de diciembre y estará presente de Arica a Punta Arenas. Este año, la campaña será por primera vez en su historia 100% digital, entendiendo que en el actual contexto los traslados y logística para apadrinar presencialmente una carta pueden ser complejos, lo que permitirá a su vez a la empresa llegar a más niñas y niños.



Es importante que las cartas dirigidas al Viejito Pascuero incluyan nombre, edad, dirección, código postal y teléfono, para que así, el 100% de estas puedan ser puestas a disposición de los padrinos en el sitio web.



Rodríguez explicó que “los padrinos que no puedan entregar sus regalos directamente en la casa de los niños que apadrinen, podrán dejarlos en las más de 200 sucursales de Correos hasta el 20 de diciembre con costo cero. Es importante considerar que, si el regalo es una cena navideña, Correos sólo se limitará a aceptar alimentos no perecibles”.