Corte de Apelaciones de Santiago condenó a jerarcas DINA por desaparición de toda la directiva del PS en 1975

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la plana mayor de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por la detención y posterior desaparición de 11 ex miembros de la dirección clandestina del Partido Socialista(PS) en 1975, incluido el diputado Carlos Lorca.



De esta manera, la Tercera Sala del tribunal de alzada santiaguino ratificó el fallo de primera instancia que sentenció a Miguel Krassnoff Martchenko, Raúl Iturriaga Neumann, Rolf Wenderoth Pozo, Manuel Carevic Cubillos y Juvenal Piña, a 15 años como autores de secuestro calificado.



En 2018, el fallo de primera instancia del ministro en visita Miguel Vásquez aplicó en algunos de los acusados la atenuante de irreprochable conducta anterior, y rebajó las penas de Iturriaga Neumann de 20 a 15 años; a Rolf Wenderoth Pozo y a Manuel Carevic de 16 a 15, mientras que a Krassnoff se le mantuvo la misma pena y a Piña se le aumentó de los 12 a los 15 años.



El fallo, además, confirmó los sobreseimientos de Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata, Osvaldo Romo, Gerardo Urrich, Jorge Germán Barriga, Eugenio Fieldhouse y Jorge Madariaga por estar fallecidos. Todos estaban procesados en la causa por su participación en los hechos.



Para Nelson Caucoto, uno de los abogados querellantes en el caso, “comienza a concluir una investigación judicial de larga data. Desgraciadamente sin encontrar los cuerpos de las víctimas, lo que demuestra la eficacia brutal de la desaparición forzada empleada por la DINA. Este proceso criminal demuestra la cara más dura de la política de exterminio desarrollada por la dictadura”.



Para Caucoto “lo importante es que la Corte de Apelaciones no aplicó la media prescripción, lo que permitió que en rasgos generales se mantuvieran las penas del ministro Miguel Vásquez”, pese a ello, agregó el abogado, “tenemos dudas por la rebaja de penas luego de acogerse la atenuante de la irreprochable conducta anterior, creemos que no procedía”.



Las víctimas tenían entre 24 y 39 años y en el período de marzo a diciembre de 1975, fueron secuestrados Exequiel Ponce Vicencio, el diputado Carlos Lorca Tobar, Ricardo Lagos Salinas, Adolfo Mancilla Ramírez, Jaime López Arellano, Michelle Peña Herreros, Mireya Rodríguez Díaz, Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, Rosa Solíz Poveda, Sara Donoso Palacios, y el ex director de Ferrocarriles del Estado, Alfredo Rojas Castañeda.



En la investigación de este caso, el ministro Vásquez tomó declaración a un centenar de ex militantes de la colectividad, entre ellas a la ex Presidenta Michelle Bachelet, quien estuvo detenida en Villa Grimaldi.