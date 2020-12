Couve critica desconfianza de diputado Fuenzalida sobre vacuna: “Afirmaciones como esta no contribuyen”

El ministro de Ciencia, Andrés Couve, respondió al diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), luego de que afirmara que no se vacunaría contra el Covid-19 en caso de que la dosis llegara a Chile dentro de las próximas semanas, tal como dieron a conocer desde el Gobierno.



“Cualquier científico o incluso doctor te dice que una vacuna con menos de un año de estudio no es una vacuna 100% confiable, y hay que ver los efectos colaterales. Yo creo que es algo que todavía está por escribirse y verse. No soy tan confiado”, dijo el parlamentario a Radio Universo.



Posteriormente, las declaraciones fueron criticadas por el secretario de Estado en su cuenta de Twitter, donde acusó que “necesitamos conversar más sobre el beneficio de las vacunas, sobre cómo salvan vidas, protegen la salud de las personas y erradican enfermedades. Afirmaciones como esta no contribuyen al rol que debemos cumplir como autoridades en un momento tan crítico”.



Couve remarcó que “la vacunación es una respuesta colectiva a un problema que nos afecta a todos. Ensayos de fase I y II que se enfocan en seguridad, ya han sido publicados en prestigiosas revistas, y los que conocemos de fase III, junto con probar eficacia, vuelven a confirmar su seguridad”.



“También debemos considerar que es siempre necesario un seguimiento y perfeccionamiento de las tecnologías. Así la salud de todos y todas se beneficia de los últimos avances científicos y tecnológicos”, cerró en la red social.

