Crisis migratoria: Cámara aprobó interpelación a ministro Delgado para el 25 de octubre

La Cámara de Diputados había rechazado una solicitud firmada por 55 de sus integrantes para interpelar al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, producto de la crisis migratoria que afecta al norte del país.



La moción había sido desestimada por falta de quórum, con 30 votos a favor, 21 en contra y 3 abstenciones, por lo que ni siquiera fue respaldada por todos sus patrocinantes.



En ese contexto, la diputada del Partido Liberal (PL), Natalia Castillo, anunció que iban a reingresar la solicitud esta tarde, con el fin de que fuese puesta en tabla por segunda vez en el mismo día.



Y en su segunda votación, la propuesta recibió 82 votos a favor, teniendo además 17 votos en contra y cuatro abstenciones.



También se determinó que la interpelación se realice el próximo lunes 25 de octubre, a las 17 horas.



Impulsada por el diputado Vlado Mirosevic (PL), la iniciativa nació días después de que se registrara una violenta marcha en Iquique que terminó con manifestantes en contra de la migración quemando las pertenencias de extranjeros, lo que genero un cuestionamiento y duras críticas, tanto en el mundo legislativo como en la ciudadanía.



Además, la idea había sido respaldada por los gobernadores de regionales Jorge Díaz (Arica y Parinacota), José Miguel Carvajal (Tarapacá) y Ricardo Díaz (Antofagasta), cuyas regiones han sido las más afectadas por la crisis migratoria.



Mirosevic destacó que “se acaba de aprobar con una mayoría bastante clara la posibilidad de que interpelemos al ministro, y la razón es muy clara, yo no quiero explicaciones del ministro respecto a lo que está pasando en el norte. Lo que queremos son soluciones y medidas concretas del Gobierno en favor de Arica y el resto de las regiones del norte”.



“Hoy día están viviendo una crisis migratoria y humanitaria que nos sobrepasa. Si el Gobierno central no ayuda, no hay ninguna capacidad de enfrentar bien esta crisis”, añadió.



El diputado remarcó que “es una crisis continental, y por lo tanto yo no voy a buscar con esta interpelación el hacer un show político y mediático. Lo único que quiero es acciones concretas de parte del Gobierno”.



“Es necesario que los ministros, y en este caso, el ministro Delgado, muestre cual es el plan que tiene el Gobierno respecto de la crisis migratoria, y si es que tiene alguno, porque mi impresión es que el Gobierno no tiene ningún plan sobre la crisis migratoria”, sentenció.