Cristián Monckeberg: “El retiro por el retiro es una mala solución”

El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg, insistió en que el Gobierno no se opone a un segundo retiro del 10% del fondo de pensiones, pero advirtió que no debe condicionar la reforma a las pensiones que está siendo estudiada en el Senado.



En conversación con Radio Pauta, explicó que “lo que buscamos es que lleguemos a un acuerdo en el Senado en materia de pensiones, pero de manera definitiva. Ese acuerdo en el Senado también contempla eventuales retiros en situaciones excepcionales. Lo que nos parece inconveniente es que este retiro no vaya acompañado de una reforma profunda, porque ese es el peor de los mundos”.



Al respecto, aseguró que “el retiro por el retiro es una mala solución”, añadiendo que “nosotros queremos avanzar hacia una pensión básica universal, no como hoy que el pilar solidario es bajito, por lo tanto, queremos que se acerque al salario mínimo. Queremos que haya una mayor cotización, una mayor recaudación fiscal, algún impuesto específico que permita abultar los fondos de pensiones”.



Además, lamentó las declaraciones de la diputada Pamela Jiles (PH), quien anticipó que tras la aprobación del proyecto que será votado este martes en la Cámara de Diputados, “vamos por (Ignacio) Briones”.



“Es el estilo que se ha instalado en el Congreso, de persecución, amedrentamiento, bullying. Nada más alejado del proceso democrático. Tampoco es muy sorprendente. Muchos de los que hoy saltan y se felicitan por el Apruebo no estaban ni ahí con el proceso constituyente, votaron en contra, y después celebran como si fueran los gestores”, acusó Monckeberg.



Finalmente, se refirió a la discusión por el Presupuesto 2021 en el Senado, donde también está involucrado el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con quien “hemos trabajado súper coordinados y estamos caminando bien. Lo vamos a sacar adelante razonablemente bien”.



“Soy optimista en cómo va a resultar la aprobación del Presupuesto. Estamos trabajando súper coordinados con Ignacio Briones, con la dificultad de tener una oposición que muchas veces no está a dispuesta a aprobar nada”, sentenció.