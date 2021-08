Criteria: Sichel y Boric empatan en el 1° lugar en la carrera a La Moneda y 30% aprueba labor de la Convención

La encuesta Criteria entregó este martes los resultados de su último muestreo, correspondiente a los últimos días de julio y a los primeros de agosto.

El sondeo revela que las preferencias presidenciales espontáneas dejan a los candidatos de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y de Chile Vamos, Sebastián Sichel, en los primeros lugares, con un 25%.



La candidata de la DC, presidenta del Senado Yasna Provoste, se ubica en el tercer lugar con un 11% y José Antonio Kast (Partido Republicano) en el cuarto, con un 7%.



La aprobación a la gestión del Presidente Sebastián Piñera aumentó a un 15% (tres puntos más que la medición anterior), mientras que su rechazo disminuyó a un 75%. Su gabinete obtuvo un 16% de respaldado y un 73% de desaprobación.



CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL



Respecto al trabajo que ha realizado la Convención Constitucional, tan solo un 30% de las personas consultadas dio su respaldo al órgano encargado de redactar la nueva Constitución. La desaprobación es de un 44%.



Entre quienes la aprobaron, la principal razón fue porque “están generando un cambio para mejor” con un n 57%, mientras que la opción de “están recién empezando” recibió un 49% de los votos. A ello, se suma que un 41% piensa que “han avanzado en un importante trabajo”.



Por el contrario, entre quienes rechazaron el rol que ha cumplido la Convención, un 52% manifestó que existe “demasiada lentitud en los avances”, un 43% que “han gastado demasiados recursos” y un 36% que “se concentran demasiado en sus posturas políticas personales”.



En los casos particulares, el pacto mejor evaluado fue el conformado por los independientes de la Lista del Pueblo, con un 24%. Los siguieron Apruebo Dignidad (23%), Independientes No Neutrales (21%) y la Lista Apruebo (14%). En el último lugar quedó Chile Vamos, con tan solo un 8%.



En esa línea, además, Independientes No Neutrales se posicionó como el pacto que estaría más dispuesto a construir acuerdos, a escuchar las opiniones de convencionales que piensan distinto a ellos y a escuchar a expertos, con un 27%, un 31% y un 28%, respectivamente. La Lista del Pueblo, en tanto, es la que tendría mayor disposición a estudiar distintos temas en profundidad, con un 26% de las preferencias.



Finalmente, la presidenta del organismo, Elisa Loncón se ubicó en el primer lugar de la lista como la mejor evaluada, con un 21%, seguida por Teresa Marinovic (ind. RN) y Daniel Stingo (Ind. RD), con un 6% cada uno. Eso sí, la opción de que “ninguno lo hace bien” obtuvo la importante suma del 16% de las preferencias.