Critican al CNTV por no financiar serie “Magnicidio”

La hija del expresidente Eduardo Frei Montalva, Carmen Frei, y la jefa de la bancada de senadores DC, Ximena Rincón, criticaron al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por no adjudicar fondos a la serie “Magnicidio”, del realizador y actor Pablo Díaz, que postulaba a $499 millones.



La ex senadora Frei Ruiz-Tagle y tres de sus hijos, María Paz Ortega Frei, Eugenio Ortega Frei y María Francisca Ortega Frei, señalaron en la declaración que la serie “Magnicidio, el asesinato del presidente’, “tiene como objetivo resaltar la importancia histórica de Eduardo Frei Montalva. En esta obra se describe su oposición al plebiscito de 1980 y al proyecto constitucional que de ese acto surgió. También cómo fue acosado, perseguido y asesinado por la dictadura militar chilena”.



“Tenemos el convencimiento más profundo que esta historia merece sea relatada y conocida por nuestro país. Esto no solo es de importancia para un sector político, sino que también para todo un país que descubrió, después de muchos intentos de ocultamiento, el asesinato de un Presidente de la República”, afirman.



Luego añaden que “es evidente el bloqueo político que ha sufrido esta obra. Este veto queda en evidencia, según consta en las actas de las votaciones por dos años consecutivos, donde todos los consejeros de derecha del CNTV no otorgaron un solo voto a ‘Magnicidio’“, aseguran.



RINCÓN: “DOBLE ESTÁNDAR”



Por su parte, la jefa de bancada de senadores DC, Ximena Rincón, señaló que “el tema de los derechos humanos no puede tener doble estándar. Y eso aplica para Chile, para Venezuela, y para cualquier país”.



“Los derechos humanos siempre deben defenderse y deben ser un elemento prioritario en nuestro trabajo, sobre todo cuando estamos en política. No podemos tener doble estándar y hablar de derechos humanos en Venezuela y callar sobre los derechos humanos en Chile”, afirmó la jefa de bancada DC.



Por último, Rincón planteó que “la no promoción de la serie basada en el libro de Carmen Frei es algo que debe explicarse, no bastan las razones técnicas. Y el país merece una explicación. De acá el apoyo a la familia Frei, a Carmen Frei, a los hijos y los nietos”.