Critican decisión de Piñera de no firmar el Acuerdo de Escazú

El excanciller, Heraldo Muñoz, criticó al Gobierno por su decisión de no firmar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.



El tratado jurídico ambiental fue impulsado por Chile en el anterior gobierno de Sebastián Piñera.



“Chile no firma el Acuerdo de Escazú que lideró el primer gobierno de Piñera y que explícitamente apoyó en el actual. Al argumento sin fundamento respecto de que al suscribirlo arriesgaría una demanda de Bolivia se sumaron otras consideraciones que no son más que excusas”, cuestionó el presidente del PPD.



Muñoz añadió que “Sebastián Piñera debió haberse disculpado en su discurso ante la ONU”.



A su vez, el presidente del Partido Progresista, Camilo Lagos, también rechazó la decisión del gobierno de no firmar el Acuerdo de Escazú.



Según remarcó, “este gobierno nos está matando a corto plazo con su violencia desmedida, represión y pésimo manejo de la crisis sanitaria”, enfatizando que al no adherir al tratado regional “ahora nos mata a largo plazo negándose a firmar acuerdos que protegerán la vida nuestra, de nuestros hijos y nietos”.



“La única agenda verde que este gobierno conoce es el verde de carabineros”, apuntó el economista.



Según el Partido Progresista, el Acuerdo de Escazú es el único pacto vinculante que emanó de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), siendo el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre protección de los defensores de los derechos humanos en materias ambientales.