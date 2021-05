Cruce de críticas entre Vodanovic y Barriga en redes sociales

La carrera por el municipio de Maipú es tema cerrado en las urnas, pero no en las redes sociales, ya que el alcalde entrante, Tomás Vodanovic (RD), protagonizó un áspero cruce con la alcaldesa saliente del municipio, Cathy Barriga (Ind.).



Todo se originó tras el reconocimiento de la derrota por parte de Barriga que manifestó que perdió con un candidato “desconocido”, y respondiera ante los duros calificativos dados por el electo alcalde a causa de su gestión.



A través de sus redes sociales, la jefa comunal señaló que “es el momento de olvidarse de esta alcaldesa, que está en el corazón de Maipú. Que trabajó duro”, y en referencia a las palabras de Vodanovic, sentenció que “los vecinos se avergüenzan de que un hombre esté hablando así de una mujer. Una mujer que fue la primera mujer alcaldesa de Maipú”.



En esa misma línea, Barriga invitó a Vodanovic a aprovechar la plataforma que dan los medios de comunicación, para hablar de él y de su experiencia y no sobre ella.



“Quiero manifestar un sentir. Creo que es el momento que el candidato electo, a través de los medios de comunicación que los ha aprovechado hace meses bastante bien, que hable de él. Que hable de su experiencia. De dónde vive, dónde estudió, sus propuestas”, dijo.



Ante estas palabras, Vodanovic recogió el guante, y manifestó que “la gente estaba cansada de una administración municipal que había abandonado los barrios, despilfarrado los recursos públicos y que había sido el hazmerreír muchas veces de la comuna para afuera”.



Asimismo, repuso que la alcaldesa se encargó de “cerrarle las puertas al mundo social, no escuchó a nadie, trató de parásitos a los concejales que eran de oposición, no se articuló con los diputados del distrito y ninguneaba lo que hacía la Contraloría”.



Referente a su proyección para los próximos meses, el entrante edil afirmó que “vamos a tener un desafío que es enorme. Estamos encontrando un municipio que está prácticamente desfinanciado con un déficit que se estima en casi 80 mil millones de pesos”.