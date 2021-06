Cruz-Coke por presencia de Lavín en pauta de Gobierno: “Es una movida torpe”

El diputado de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, criticó duramente la decisión del Gobierno de incluir en un punto explicativo del Ingreso Familiar de Emergencia Universal (IFE), al candidato presidencial de la UDI, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.

La presencia del alcalde en el punto de prensa, en el que se hizo acompañar por una pizarra en la que explicó los alcances del proyecto, en teoría para los vecinos de su comuna, encendió la polémica por acusaciones de intervencionismo electoral que emanaron desde la oposición. Por su parte, Cruz-Coke señaló que la presencia de Lavín fue una “idea torpe” del Gobierno.

“Es un desacierto, una tontera. No tengo claro qué gana el Gobierno con esto, no tengo claro si algo gana Joaquín Lavín con esto. No entiendo bien para qué se expone imprudentemente a que le digan que es intervencionismo político, que lo puedan llevar a la Contraloría”, sostuvo Cruz-Coke, quien incluso aventuró, en tono irónico, que el Ejecutivo tendría que igualar criterios en cuanto a esas participaciones.

“Estaremos esperando las invitaciones en el resto de los comandos de los candidatos, ya que fue un absurdo total y es absolutamente intrascendente, tanto para los intereses del Gobierno como para los intereses del candidato. Me parece que no hay para qué, y me parece que es una tontera”, sostuvo.

En la misma línea, el diputado cerró señalando que “si bien los ministros se pueden pronunciar y trabajar fuera de los horarios, al igual que todas las autoridades, debe ser sin uso de recursos fiscales, lo que acá también se pone en entredicho. Me parece que es una imprudencia muy torpe, no sé a qué genio se le puede ocurrir, ya que más allá de la anécdota no tiene beneficios ni para uno ni para otro”.