Cuenta Pública de Piñera se realizará el viernes 31 de julio, a las 20 horas

Raúl Soto, jefe de la bancada, dijo que “ahora la última palabra la tiene el Presidente Sebastián Piñera y desde ya, le hacemos un llamado a no darle la espalda a los ciudadanos, a no ponerse de lado del empresariado y las de AFP, a no vetar el proyecto de retiro del 10% ni mandarlo al TC, porque eso significaría una provocación al país y llevarnos posiblemente a un estallido social 2.0. No queremos eso, queremos paz social y que esto se promulgue rápidamente”.