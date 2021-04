CUT presenta recurso en el TC: “No podemos depender de la voluntad de los magistrados”

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), liderada por su presidenta Bárbara Figueroa, llegó este martes hasta el Tribunal Constitucional (TC) para presentar un recurso y así se declare inadmisible el requerimiento del Gobierno sobre el tercer retiro del 10% de la AFP.



Según explicó Figueroa, “hasta ahora, ningún actor ni partido político había presentado un recurso de inadmisibilidad, y nos parece que es lo mínimo que tenemos que hacer. No podemos depender solo de la voluntad de los magistrados, donde sabemos que hay un TC que está absolutamente tendencioso”, enfatizó.



En ese sentido, recalcó que en el Plebiscito pasado la ciudadanía dejó claro que “se necesita una nueva Constitución y no puede ser que, amparados en esta Constitución antidemocrática, se quiera impedir una ayuda directa y rápida en tiempos de crisis”.



“Acá no podemos perdernos del debate, acá ha habido propuestas para enfrentar este período de crisis y que no sea con nuestros ahorros que tengamos que enfrentarla, sin embargo, el Gobierno ha hecho oídos sordos”, recalcó Figueroa, consignó 24 Horas.



Asimismo agregó que “por eso que nos vemos en la necesidad de venir a exigirle al Tribunal Constitucional que no se haga parte, que no declare admisible este requerimiento que ha presentado el Ejecutivo”, indicó.