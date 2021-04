CUT reiteró llamado a huelga tras ingreso del tercer retiro al TC

Luego de que el Gobierno anunciara que ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para frenar el proyecto del tercer retiro del 10%, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reiteró el llamado a movilizaciones para el 30 de abril y acusó que “el Presidente ha asumido un camino sin retorno”.



A través de un comunicado, la multigremial, que lidera Bárbara Figueroa, señaló que “exigimos al Gobierno el retiro del requerimiento ante el TC por el tercer retiro del 10%. Hemos sido trabajadores y trabajadoras, las que con nuestros ahorros hemos sostenido nuestra vida y la economía. Sin una autoridad que gobierne para las mayorías, no resulta tolerable que sea el propio Presidente quien se interponga a los mecanismos que hemos debido construir para subsistir”.



“Nuestro llamado hoy es claro, reafirmamos nuestro llamado a la huelga general para este 30 de abril, convocada por nuestro Consejo Directivo Nacional Ampliado. Ante una autoridad que ha dejado de gobernar, no queda otro camino que la acción de fuerza de trabajadores y trabajadoras para enmendar el rumbo”, agregó el organismo.



La CUT remarcó que “somos nosotros los que hemos pagado los costos de la crisis, pero también, quienes día a día ponemos de pie a Chile. Paralizar el país será la respuesta ante la indolencia del Gobierno”.



La paralización fue convocada el 30 de abril con motivo del Día Internacional del Trabajo y cuenta entre sus demandas una Renta Básica de Emergencia de 500 mil pesos y el congelamiento del precio de los alimentos.



DICHOS DE ARIZTÍA



Además, el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, calificó como una “burla” y “una falta de respeto al país” las polémicas declaraciones de Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que aseguró en Radio Futuro que “ha habido trabajo y falta gente que no llega a trabajar, porque reciben los bonos del Gobierno. Si el Gobierno me está poniendo los bonos, para que voy a salir a trabajar”.



Al respecto, Díaz aseguró, consignó Radio BioBío, que los empresarios viven en un “país de mentira” y que los trabajadores “tienen miedo a enfermarse y la gente trabajadora no tiene el sueldo, ni la aseguradora, ni las clínicas que atienden al señor Ariztía”.