Cyber Day: CCS reporta ventas históricas y Sernac recibe más de 100 denuncias

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) reportó ventas históricas del Cyber Day, indicando que en el primer día se vendieron 90 millones de dólares, un 30% más que el mismo evento del año pasado, hasta ahora el más importante de la historia. Según reporta la CCS, las empresas están vendiendo a un 20% de descuento en promedio



A través de un comunicado indicaron que “con gran interés por parte de consumidores y empresas comenzó este lunes el Cyber Day 2021 organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, a través de su Comité de Comercio Electrónico. El evento, en el que participan 670 sitios web, registró más de 800 mil transacciones en sus primeras 12 horas, superando en más de un 30% las cifras del CyberDay 2020, hasta ahora el más importante en la historia”.



En tanto, se informó que las ventas totales, sobrepasaron los US$ 90 millones hasta esa hora, muy por sobre los US$ 70 millones del año pasado. Si bien, como es tradicional, la primera hora del evento concentró la mayor demanda, a medida que avanzó la mañana las tasas de crecimiento en relación al año pasado se fueron ampliando “debido a un importante aumento en las compras a partir de las 6:00 horas y que se fue intensificando durante la mañana, comparadas con el mismo horario del año anterior”, declararon.



RECLAMOS SERNAC



Pero no todo son buenas noticias. El Sernac también entregó su balance, reportando cerca de 160 reclamos de consumidores durante esta primera jornada, los cuales apuntaron a problemas para realizar los pagos, aumento del precio al momento de concretar la transacción, problemas para acceder a los sitios web y ofertas que no eran tales, entre otros.



El director Nacional del Sernac, explicó que el comportamiento de las empresas, en general, ha sido el esperado en este tipo de eventos, aunque se repitieron algunas dificultades respecto de eventos anteriores.



“Como Sernac hemos estado monitoreando este evento desde antes que comenzara, poniendo especial énfasis en la información de los precios y la publicidad. Una vez que termine, realizaremos un análisis y en caso de detectar infracciones, tomaremos las acciones que correspondan”, enfatizó la autoridad.



No obstante, Del Villar advirtió que los mayores problemas ocurren al mes posterior al evento, y tienen que ver principalmente con incumplimientos en los plazos de despacho o no devolución de lo pagado.



La autoridad también hizo un llamado a que las empresas que están participando en este evento sean profesionales, tanto en la venta como en la post venta. “Especialmente cumpliendo lo comprometido y manteniendo informado a los consumidores. No hay nada más frustrante para las personas cuando una empresa no cumple y después ni siquiera les responde el teléfono”, resaltó.



La autoridad destacó que el Sernac ha promovido buenas prácticas con la CCS, que han permitido mejoras en los distintos eventos, y cuyo objetivo es justamente que las compañías participantes cumplan con las expectativas de los consumidores o respondan si no es así.



En caso de problemas, es llamado a los consumidores es a interponer sus reclamos o ingresar alertas ciudadanas en www.sernac.cl o llamando al 800 700 100.



Asimismo, en la misma página los consumidores podrán encontrar el “Boletín empresas” que muestra el comportamiento de las empresas respecto a los reclamos, información útil a la hora de elegir a quién comprar.