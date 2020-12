Daza anuncia cordones sanitarios en Santiago, Valparaíso, Concepción y Temuco

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, reiteró el llamado a mantener el autocuidado para evitar nuevos contagios de Covid-19 durante las fiestas de Año Nuevo, anunciando un fuerte control en cordones sanitarios en varias regiones del país.



Junto con recomendar que el paso a un nuevo año sea festejado solo en familia, con dos núcleos como máximo, y priorizando lugares abiertos más distanciamiento social, la autoridad sanitaria informó que a partir del miércoles 30, desde las 18 horas, habrá una dura fiscalización en los límites de las regiones Metropolitana y Valparaíso, además del Gran Concepción, en el Biobío, y en Temuco y Padre Las Casas, en La Araucanía.



“En esas regiones, esas cuatro macrozonas, las personas no van a poder salir ni entrar a partir del 30 de diciembre hasta el 2 de enero a las 5 horas, salvo quienes cuenten con algún salvoconducto como una medida extrema”, apuntó Daza.



“Recordar que todas las actividades sociales, de toque a toque están absolutamente prohibidas. Hoy día, al analizar el aumento de número de casos y brotes que tenemos, la mayoría son intradomiciliarios, familiares y sociales, por lo tanto, estas actividades de Navidad y Año Nuevo pueden tener un riesgo sanitario y no queremos que esto afecte la pandemia las próximas semanas”, añadió.



Respecto al Año Nuevo, manifestó que “hemos diseñado un plan para poder festejar en familia y, obviamente, las recomendaciones que hacemos es que respeten las medidas sanitarias en relación al plan, siempre privilegiando el menor número de personas, no más de dos familias y preferir estar al aire libre con el distanciamiento”.



“Evitar la movilidad porque sabemos que hoy día estamos en una situación de pandemia y tenemos que tratar de tener estar fiestas en familia, con mucho cuidado y manteniendo estas medidas sanitarias. El plan contempla restricciones de desplazamiento en las comunas que están en Transición. En la Región Metropolitana, que hoy día está en Transición, las personas no pueden desplazarse”, destacó.



FRONTERAS



Finalmente, la subsecretaria aclaró que las fronteras se mantendrán en funcionamiento tal como ha sido la tónica en los últimos días, es decir, solo vía aérea y mediante el aeropuerto Arturo Merino Benítez.



Eso sí, apuntó Daza, teniendo especial cuidado con quienes viajen desde Reino Unido, donde se descubrió una nueva cepa de covid-19, situación que ha puesto en alerta a las autoridades a nivel mundial.



“Hoy día no pueden ingresar personas que vienen, principalmente, del Reino Unido. Las personas que vienen de Europa obviamente todas tienen que venir con su PCR negativo y estos PCR van a ser analizados para hacer una secuenciación. En este momento no está considerado hacer cambios en las medidas de las fronteras”, remarcó.