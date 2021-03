Daza inauguró vacunatorio móvil en la Región de Valparaíso

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en compañía del intendente de la región de Valparaíso, Jorge Martínez, el seremi de Salud, Georg Hübner, y la seremi de Gobierno, Leslie Briones, lanzó en la ciudad de Valparaíso el vacunatorio móvil que en los próximos meses estará recorriendo las comunas de la región.



“A un mes de iniciar el proceso de vacunación masivo, hoy inauguramos en la Región de Valparaíso el primer vacunatorio móvil, el que nos va a permitir vacunar a más de 560 personas al día, ese es un gran apoyo”, indicó Daza.



La autoridad explicó que el vehículo, habilitado y equipado para servir como vacunatorio, cuenta con 12 módulos de los cuales 7 se utilizarán para vacunar a la población. El móvil tiene también climatización, área de recepción y servicio profesional con 14 Tens y un enfermero jefe.



“Esta semana se tienen que seguir vacunando todas las personas que tienen entre 60 y 64 años, los pacientes con cáncer, los dializados, trasplantados, los profesores menores de 39 años y todos aquellas personas mayores que no se han vacunado”, recordó



Añadió que “la próxima semana ya hemos puesto en el calendario de vacunación a las personas menores de 60 años con comorbilidades y de esa manera esperamos llegar a 5 millones de personas a fines de marzo”.



Las comunas por donde se desplazará el vacunatorio móvil, de acuerdo a criterios logísticos y de operatividad del camión, además de otros relacionados con la demanda y cobertura según indicadores del Registro Nacional de Inmunización (RNI), son: Viña del Mar (9 al 12 de marzo), Quillota (15 al 19 de marzo), Quilpué (22 al 26 de marzo) y Valparaíso (29 de marzo al 2 de abril).



Durante su visita a la Región de Valparaíso, la subsecretaria se trasladó al Colegio San Pedro de Nolasco, donde un móvil de la Seremi de Salud estaba realizando Búsqueda Activa de Casos (BAC) en las inmediaciones de centros educacionales en el marco del Plan Marzo y el retorno a las clases presenciales.



“Es importante que después de un verano en que las personas se relajaron y no se mantuvieron las medidas de autocuidado, se testeen. En la medida de que encontremos los casos positivos que no lo saben porque no tienen síntomas y se aíslen oportunamente, vamos a poder controlar esta pandemia. El llamado es a testearse.”, sostuvo la autoridad.



Los móviles se ubicarán diariamente en distintos puntos de la comuna, cercanos a centros educacionales o de industrias de alto tránsito de personas, que serán informados en la página web del Seremi de Salud de Valparaíso.



“Esta estrategia, que nos va a permitir ser proactivos en este proceso de vigilancia epidemiológica asociada al retorno a clases, es fundamental. Vamos a estar trabajando coordinadamente con el Seremi de educación de manera de favorecer el testeo. Por eso es importante decirle a las personas que lo hagan de manera oportuna”, comentó el seremi de Salud, Georg Hübner.



Finalmente, Daza recordó que “la situación en nuestro país es preocupante, tenemos un aumento significativo de casos las últimas semanas y es por eso que a pesar de este gran proceso de vacunación, tenemos que seguir cuidándonos”.



“Es fundamental que aumentemos las medidas de autocuidado, el avance de la pandemia depende de lo que hagamos cada uno de nosotros todos los días”, concluyó.