DC se suma al PPD y descartan primarias ampliadas de oposición

Luego de que el Partido Por la Democracia (PPD) descartara una primaria ampliada de la oposición con el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), la Democracia Cristiana (DC) se sumó a la postura y prácticamente descartó la posibilidad de una primaria con Pamela Jiles (PH), Gabriel Boric (CS) y Daniel Jadue (PC).



El secretario general de la falange, David Morales, aseguró que algunos de los postulantes no han reunido las firmas y otros ni siquiera están en el proceso de recolección, lo que hace más difícil organizar una elección conjunta.



“Creo que llegó el momento. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Creo que se empiezan a ordenar las cosas de manera natural. Ha habido disposición de conversar, de encontrar algunos mínimos políticos y programáticos, pero al final del día las cosas se van ordenando”, dijo.



Morales recalcó que “hay tres actores, al menos, de los que han estado sentado a la mesa que invitó Carlos Maldonado, que no pueden participar de esas primarias legalmente. Aunque se hubiese acordado una primaria amplia, ésta no podría realizarse”.



CRÍTICAS



Desde Revolución Democrática y Convergencia Social, criticaron las posturas. Catalina Pérez, presidenta de RD, indicó que “esperamos que Unidad Constituyente pueda resolver pronto sus diferencias, priorizando el bienestar de la ciudadanía por sobre intereses políticos”.



Pérez agregó que “confiamos en que los partidos de ese bloque que adhieren a las primarias amplias, hagan recapacitar al PPD y a los sectores que aún no se convencen de que la unidad, con ideas, es la única forma de asegurar que las demandas de la gente lleguen a puerto”.



Por su parte, la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, declaró que “está claro que cualquier partido que no quiere ir a una primaria amplia no quiere comprometerse con un programa de transformaciones distinto a lo que se ha hecho los últimos 30 años. Aún queda tiempo y esperamos poder ofrecerle al país una primaria que le haga sentido”.