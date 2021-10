Debate de la Archi: nuevos cruces y emplazamientos entre los candidatos presidenciales

Seis de los siete candidatos presidenciales exponen la mañana de este viernes en un debate, esta vez organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

En la cita participan Eduardo Artés (Unión Patriótica); Gabriel Boric (Apruebo Dignidad);, Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista); José Antonio Kast (Partido Republicano); Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y Sebastián Sichel (Chile Podemos+). Franco Parisi nuevamente está ausente (está fuera de Chile).



El formato es de 4 rondas de preguntas, donde los periodistas tienen 30 segundos para realizar interrogantes y los candidatos deberán responder en 2 minutos. Cabe destacar que en el tiempo que tienen los presidenciales, se podrán realizar contrapreguntas. A la vez, para replicar a otro candidato, estos tendrán 30 segundos para responder.



Para replicar a otro abanderado (una vez como máximo), estos tienen 30 segundos para hacerlo, mismo tiempo que tendrá la persona interpelada. Si no se utilizan los segundos permitidos, estos se perderán y no podrán ser acumulados. Al finalizar las cuatro rondas, cada candidato tendrá 1 minuto y medio donde podrá expresarse libremente.



“LOS MILITARES TRABAJAN BASTANTE MÁS QUE USTED SEÑOR BORIC”

Un tenso cruce se produjo en la ocasión entre Gabriel Boric, y José Antonio Kast.



Apenas comenzó el espacio para que los candidatos pudiesen interpelarse entre sí, Kast fue el primero en tomar la palabra y exigió a Boric decir “la verdad de su programa de gobierno, que ‘lo bajó’ y no sabemos si lo va a volver a subir”.



“Primero dijo que iba a estar en contra del cuarto retiro porque había IFE, luego que aprobaba el cuarto retiro con pago de impuestos, y finalmente, quizás movido por el Partido Comunista, aprobó el cuarto retiro sin impuestos. ¿Cuándo le va a decir la verdad a los chilenos respecto del tema de las pensiones?”, agregó.



Emplazado, Boric llamó a ingresar a los sitios web de su candidatura y respondió: “Quería felicitar a José Kast por demorarse menos que Sichel en reconocer el error de que sí tiene, o sí tuvo, inversiones en Panamá, cosa que negó en el debate anterior”. Esto, en referencia al reciente reconocimiento de Kast de haber participado en inversiones en el paraíso fiscal.



Luego fue el turno del diputado frenteamplista de emplazar al líder de los republicanos: “Le quería preguntar su propuesta en materia de pensiones. Él dice que los miembros de las Fuerzas Armadas deben tener un sustantivo aumento de los aportes previsionales, los cuales irán a cuentas individuales junto a un seguro por retiro voluntario anticipado. Para el resto de la población, dice que la mejor forma para mejorar las pensiones es postergar la edad de jubilación, por lo cual el Estado debe promover el trabajo de los adultos mayores con incentivo. ¿Vale más el trabajo de los militares que el de los civiles José Antonio?”.



La respuesta de Kast fue inmediata: “Los militares trabajan bastante más que usted señor Boric, incluso horas extraordinarias, son trasladados del país con cargo a ellos mismos, no tienen derecho a contestarle a usted cuando los agrede en la Plaza Baquedano o Plaza Italia. Ellos hacen una labor por Chile que yo reconozco y valido”.



“Nuestro sistema de pensiones le da rentabilidad y seguridad a todos los chilenos a diferencia de los suyos. El cambio de la edad de jubilación lo hemos señalado para quienes hoy día se van a incorporar recién al sistema laboral, porque la expectativa de vida gracias a la sociedad libre ha aumentado y se requieren recursos para financiar una diferencia de edad que no se tenía mientras usted y sus líderes gobernaban. Porque en todos los países que usted promueve la gente se muere antes”, sentenció.



El siguiente en intervenir fue Marco Enríquez-Ominami, quien comenzó declarándose “aburrido de esta pelea de dos machos alfa, que es poco productiva”.

“OPERACIÓN POLÍTICA”

El candidato presidencial de Chile Podemos +, Sebastián Sichel, abordó la polémica semana que ha vivido, donde se le ha acusado de haber recibido aportes irregulares de pesqueras para su campaña a diputado en 2009, representando a la Democracia Cristiana, y, ahora, de importantes ejecutivos de empresas relacionadas a la venta de gas licuado.



Consultado al respecto, el exministro de Desarrollo Social sostuvo que “mi coordinador de campaña renunció diciéndolo él, y ayer anunció que se iba a querellar porque efectivamente él no quiere enlodar una campaña por una operación política que, a esta altura, ya está haciéndose explícita respecto a la corrupción que había en la Junaeb cuando él fue director, de directivos democratacristianos, y básicamente él quiere querellarse y tomar las decisiones que correspondan”.



“Como quedó reportado en el mismo reportaje, yo no tenía información de ese financiamiento (en 2009), pero aún así él va a defenderse (…) la prensa hizo muy bien su trabajo, la pregunta es por qué solo una parte de unos archivos se entregan y quién los entrega. Yo puedo decir explícitamente quiénes son: directivos de la Junaeb que han sido querellados por el Consejo de Defensa del Estado por corrupción de la Democracia Cristiana”, apuntó.



Sobre la renuncia de Plá como vocera de su comando, manifestó que “naturalmente, y lo vamos a contar mañana, lo que decidimos es que para incorporar más a los partidos, que las vocerías de la campaña van a ser institucionales de los partidos y mañana se va a contar quiénes son los voceros institucionales”.



“Sigo siendo independiente, uno es independiente en la medida que no milite en un partido y no milito en un partido. Lo que sí quiero es incorporar más a los partidos a la campaña”, agregó.



Finalmente, ante la posible fuga de votos hacia José Antonio Kast (Partido Republicano), que hoy aparece como el segundo candidato con más aspiraciones a la presidencia según encuestas, manifestó que “a uno le pueden preocupar, siempre son de electores que no voten por uno, y gran parte de la preocupación que hemos tenido en esta campaña, incluso en la primaria, no era cuántos nos apoyaban, sino cómo logramos que los chilenos entendieran que este proyecto era un proyecto distinto, y eso logró en una primaria obtener una amplia mayoría, incluso sin tener parlamentarios apoyándonos”.



“Más del 90% de los parlamentarios de Chile Podemos + nos están apoyando activamente, parte importante de nuestro desafío es que ojalá sea la gran mayoría, bien impactante esta lectura, porque ha pasado en todas las elecciones en Chile que ha habido díscolos o que han apoyado a otros candidatos y no me parece anormal, porque me parece natural dentro del sistema político. Lo que me gustaría es que la gran mayoría de los chilenos terminen apoyando esta candidatura como lo hicieron en la primaria”, cerró.

PROVOSTE: “LA CANDIDATA SOY YO, NO MI MARIDO”

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, se refirió en el encuentro al juicio que mantiene Contraloría contra su esposo y exfuncionario de la Junaeb, Mauricio Olagnier Tijero, por la restitución de $ 860 millones por errores en la distribución de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).



Según informó La Tercera, la causa judicial comenzó en 2017 y está siendo tramitada en el Tribunal de Cuentas del ente contralor, donde se acusa a Olagnier Tijero y a Nelson Hadad Abuhadba, ambos extrabajadores de la Junaeb, por la entrega de TNE a estudiantes que no cumplían los requisitos para su obtención.



Al ser requerida sobre el tema respondió: “La candidata soy yo, no mi marido. Debo suponer que fueron a buscar a los paraísos fiscales y no encontraron nada, fueron a buscar un financiamiento ilegal de la campaña y no encontraron nada. Esto solo se explica por el clima de crispación y de polarización”.



Posteriormente, aclaró que “yo estaba en conocimiento de esta situación, mi marido trabajó durante 7 meses en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. No fue director, no fue jefe, no tomaba las decisiones. Era coordinador, funcionario a contrata”.



Además, aseguró sobre el juicio que “esta decisión se tomó en febrero del 2017, él estaba haciendo uso de su feriado legal desde el 2 hasta el 27, no estaba ni siquiera en la zona”.



“Agradezco que haya surgido esta publicación. Espero, así como tantos chilenos y chilenas, donde estos largos juicios se extienden, aquí ni siquiera ha habido una sentencia de primera instancia, se han suspendido producto de la pandemia y anteriormente también, la posibilidad de presentar a los testigos”, añadió.



Consultada sobre si el antecedente “le pega a su candidatura”, Provoste respondió: “Por el contrario. Uno se pregunta si las mujeres tenemos que responder por los actos de nuestros maridos. Personalmente, me alegró muchísimo que pueda surgir esto. Da cuenta que en todos estos años que ha estado esta situación y no se ha movido una causa en búsqueda de justicia, da cuenta que nosotros y yo en mi calidad, primero como diputada y luego como senadora, nunca he utilizado ni un privilegio ni un tráfico de influencias para que esta situación sea vista”.