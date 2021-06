Debate entre Jadue y Boric: sin confrontación candidatos presidenciales marcaron sus diferencias

Los candidatos presidenciales del bloque Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (FA) y Daniel Jadue (PC) se enfrentaron la noche de este martes en su primer debate televisivo en CNN-Chilevisión, con miras a las primarias del próximo 18 de julio.

La cita, que se prolongó por una hora y media, estuvo marcada por la crisis social tras el estallido del 18 de octubre de 2019, la pandemia, Educación, violencia en La Araucanía y los Derechos Humanos, entre otros temas.



El debate transcurrió en un tono mucho más amistoso y a ratos distendido, tomando distancia de lo ocurrido la jornada previa, cuando se enfrentaron los cuatro presidenciables de Chile Vamos.

Boric destacó al comienzo que “con Daniel compartimos un horizonte de transformación”, a diferencia de los cuatro candidatos de la derecha que -sostuvo- “han sido partes responsables de esta crisis” sanitaria por la pandemia del coronavirus, que siguió a la político-social tras el estallido de octubre del 2019.

Hay “principios compartidos”, manifestó el candidato del FA, aludiendo a la materia previsional, con el “fin” de las AFP, que no tendrían un rol en un eventual nuevo sistema de pensiones, pero garantizando que no habrá “expropiación” de los fondos de los trabajadores.

Sea cual sea el que gane en la primaria del 18 de julio, “vamos a poder construir un programa de transformaciones”, remarcó Jadue, que más tarde prometió que juntos tendrán “el mejor programa que ofrecer a la ciudadanía”.

“MÁS MODERADO”

Boric descartó ser “más moderado” que Jadue, y señaló que su diferencia residía en que está “dispuesto a conversar con todos los que sean necesarios” para conformar Gobierno.

Defendió su firma del acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, y aludió a las declaraciones de Jadue como contrario al acuerdo transversal, calificándolas de declaraciones “destempladas y deleznables producto de la pasión del momento”.



El candidato comunista intentó aclarar su posición respecto al mismo acuerdo, señalando que no estuvo en contra de llegar a una negociación, sino que en el PC “queríamos firmar un acuerdo que reconociera el minuto dramático que estábamos viviendo, y en el del 15 de noviembre no hubo referencias a las violaciones de los Derechos Humanos”.



En esa misma arista, el alcalde de Recoleta se ocupó de contestar dudas referentes a sus intenciones de “revisar” concesiones de medios de comunicación en caso de no garantizar “objetividad y pluralidad”, descartando que esa labor de calificar a los medios estaría en manos del Estado. En su lugar, Jadue postuló la existencia de “un consejo ciudadano puesto por todos los poderes del Estado o electo por la ciudadanía”, argumentando que “muchos canales despidieron a los periodistas porque cubrieron el 18-O de una manera contraria al gobierno”, así como también afirmó que “a nosotros no nos es compatible la propiedad entre empresas estratégicas y los medios de comunicación”.



No obstante, fue el ítem de la pandemia y del Chile post Covid-19 el que tuvo mayor polémica, ya que el candidato del PC fue puesto en duda por su posición proclive a promover medicamentos con efectos no comprobados contra el Covid-19, como el Interferón 2B y el Avifavir. En ese tema, Jadue manifestó que “los médicos y médicas que están en Recoleta también son científicos y tienen trayectoria, y recomiendan el Avifavir. Y hasta el momento, ningún tratamiento con Avifavir de los 400 que llevamos ha llegado a la hospitalización”.



No obstante, el alcalde fue replicado respecto a la efectividad del medicamento de manufactura rusa, a lo cual se sumó Boric, señalando que “a los municipios no les corresponde hacer estudios clínicos y es mejor escuchar a la ciencia, para que no se repita el problema con Piñera, que no escucha a nadie y que se cierra sólo a los que dicen que sí”.



En tanto, el aspecto económico también fue un elemento relevante, sobre todo desde el punto de vista tributario y previsional. En él, el diputado de Convergencia Social sostuvo su postura contraria al retiro del 100% de los fondos previsionales.



“El fomentar un retiro del 100% es un mal proyecto, está destinado para exprimir al máximo la popularidad de la medida que tuvo en algún momento. Seguir insistiendo en ello cuando hay un ingreso familiar de emergencia es incorrecto”, manifestó, además de afirmar que mientras haya un IFE Universal no apoyará más retiros.



En tanto, el candidato comunista aseguró que su modelo previsional requeriría de un 3,2% del PIB para sostenerlo en un principio, además de la contribución del trabajador, lo cual según Jadue “generará un fondo para asegurar las pensiones por lo menos para 100 años más”



Asimismo, indicó que la política de alza de impuestos a las empresas e iniciativas como el impuesto de salida para quienes decidan no seguir invirtiendo en el país y el royalty minero no se darían al mismo tiempo, sino “de manera escalonada”, y sostuvo que “sólo combatir la evasión y elusión nos contribuye con 4,5% más”.

LEY DE MEDIOS

Daniel Jadue fue consultado sobre la “ley de medios” que propone en su programa de Gobierno, y la cual, entre otros puntos, consistiría en una advertencia de posible cierre de concesiones a medios de comunicación que no cumplan ciertos criterios de “objetividad y pluralismo”, lo que sería controlado por un “consejo ciudadano”.

Este órgano sería “puesto por todos los poderes del Estado, pero también podría ser electo por la ciudadanía”, precisó Jadue.

Requerido sobre si el periódico El Siglo, vinculado al PC, arriesgaría la sanción que propone la referida ley, el abanderado afirmó que “para nada, porque es abiertamente un medio que tiene línea política”.

“Uno podría decir que si el Canal 13 define que va a ser el canal de un candidato particular y dice que va a ser de extrema derecha y va a representar a los violadores de los derechos humanos, lo podría hacer, pero eso debiera estar en su definición programática“, indicó.