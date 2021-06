Declaran inadmisibles todas las indicaciones del proyecto de voto obligatorio

Por unanimidad, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados declaró como inadmisibles todas las indicaciones al proyecto que busca reponer la obligatoriedad del voto.



La iniciativa ya había sido aprobada en general el pasado 26 de mayo y volvió a la mesa para su debate en particular. Todos los injertos fueron rechazados en esta última sesión, aunque se dejó abierta la puerta para que sean incluidos en propuestas de ley paralelas.



Entre las modificaciones aparecían transformar la inscripción en automática y obligatoria, las sanciones para quienes no asistan a votar y la desafiliación del padrón electoral antes o después de los comicios.



Además, la mesa escuchó la opinión del Servicio Electoral (Servel) y de otros expertos en la materia, dejando el tema como proyecto único de voto obligatorio para seguir con la discusión. La votación se realizaría el miércoles.



Durante su presentación, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, acusó que uno de los grandes contratiempos del sistema actual es la desactualización del domicilio electoral, aunque destacó la mejora que ha significado la Clave Única.



En relación a las sanciones, Tagle indicó que antes del voto voluntario difícilmente se aplicaban: “Se mandaba una nómina a los jueces de policía local para que notificaran a una parte importante de los electores y el resultado era que en definitiva los juzgados no tenían tiempo, no tenían los recursos para las notificaciones y al final no se enviaban y se acumulaban en una bodega”.



Así, el directivo resaltó la necesidad de generar percepción en la población de los posibles castigos a implementar, consignando que “los países que tienen sanciones tienen una participación cercana al 80%. Por lo tanto, si eso es lo que buscamos así debiera ser el mecanismo”.



De todas formas, el timonel del Servel se mostró a favor de generar un espacio de al menos dos meses para presentar justificaciones. En caso de no realizarlas, sugirió la inscripción en un registro que impida una serie de cosas: “En Perú, por ejemplo, si no ha votado no puede salir del país”.