“Déjame desafiarlos”: el emplazamiento de Neme y Paulina de Allende por dichos de líderes empresariales

José Antonio Neme y Paulina de Allende-Salazar en el matinal “Mucho Gusto” de Mega manifestaron su enojo en el marco de las recientes declaraciones de líderes empresariales sobre las supuestas consecuencias que traería en el mundo laboral los beneficios del Estado.

De esta forma apuntaron a los dichos de Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), quien el miércoles afirmó que hay “gente que no llega a trabajar porque reciben los bonos del Gobierno”.

Neme afirmó: “A mí me gustaría que él pusiera un caso real. Ya habíamos escuchado algo parecido de Juan Sutil, cuando me dijo que los temporeros ganaban 700 mil pesos (…) Y si parte de mi vida la financia el Estado, ¿qué? A ver, ¿qué pasa? Déjame desafiarlos”.

“Si parte de mi vida la financia el Estado, algunos bienes esenciales, ¿cuál es el problema? Quiero que me lo digan, porque es un argumento súper reiterativo. ¿Cuál es el problema que el Estado asuma e invierta en la gente? Yo no veo ninguno”, agregó.

Por su parte, Allende-Salazar afirmó que “a mí lo que me llama la atención es no tener la empatía que a millones de chilenos tratando de cuidarse por el Covid y obedeciendo al Gobierno, al Estado y a las autoridades de Salud mundial que se tienen que quedar en su casa para cuidarse”.

“Este señor se olvida que el 50% de los chilenos, según Fundación Sol, gana menos de 400 mil pesos. No es que el chileno sea flojo, no es que al chileno no le guste trabajar, es que el chileno no ha tenido sueldos justos durante décadas. Y por eso no tiene plata para su vejez, para quedarse en su casa cuidándose. Entonces, el respeto al otro, la empatía al otro, es lo que le falta a las autoridades, incluido al señor Ariztía. Esto se llama empatía”, complementó.