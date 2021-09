Del récord de Messi al fuerte desahogo de Neymar: Lo que dejó el fin de la inédita triple fecha de las Clasificatorias

Se terminó la histórica fecha triple de las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Un formato que por primera vez se instaló producto del apretado calendario por la pandemia del coronavirus y que generó mucha controversia por el desgaste físico que implicó para los futbolistas. También tuvo repercusiones por el “bloqueo” desde Europa para liberar a seleccionados.

Pero al margen de todos estos condimentos, la disputa de estas tres jornadas en apenas una semana dejó varios hechos llamativos. Por ejemplo, el hito alcanzado por Lionel Messi: con su triplete ante Bolivia el astro argentino sumó 79 goles con la camiseta albiceleste, convirtiéndose así en el máximo anotador de selecciones sudamericanas. Superó a Pelé, quien ostenta 77.

El ahora jugador del PSG no ocultó su emoción y rompió en llanto una vez culminado el 3-0 ante los altiplánicos. “Lo busqué hace mucho esto. Lo soñé y gracias a Dios se me dio. Un momento único. Por cómo se dio, dónde se dio. Después de tanto esperar. No había mejor manera de que sea y poder estar acá festejando es increíble. Están mi mamá y mis hermanos en la tribuna. Sufrieron mucho también. Estoy muy feliz”, aseveró.

Una sensación muy distinta fue la que sintió su amigo Neymar, una vez concluido el 2-0 sobre Perú. Pese a la victoria, el delantero brasileño realizó sus descargos contra los hinchas y medios de aquel país, quienes criticaron con dureza su actual estado físico, que estuvo en la palestra tras la filtración de sus fotos vacacionando en Ibiza.

“Ya no sé qué más hacer con esta camiseta para que me respeten. Esto viene durante mucho tiempo, de ustedes reporteros, comentaristas y otros también. A veces ya ni siquiera me gusta hablar en entrevistas, pero en momentos importantes vengo a dar mi opinión”, disparó.

Quejas tras ese encuentro también las hubo en Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana. El “Tigre” deslizó que tanto Brasil como Argentina se han visto beneficiados con el calendario en las eliminatorias más duras del mundo. “Tengo muchas cosas que evaluar desde afuera. Que dos selecciones como Brasil y Argentina tengan más días de descanso son cosas por analizar. La opinión que pueda dar es aceptar la derrota, pero es muy difícil si no se contempla una paridad”, expresó.

Además, ya palpitó la final que se le viene con la Roja el próximo 7 de octubre en Lima. “Vamos a pelear hasta último momento, nosotros no bajamos los brazos. Chile viene de una derrota también y nos preparamos para dar lo mejor”, aseguró.

Finalmente, el seleccionador uruguayo Óscar Washington Tabárez no se complicó a la hora de los cuestionamientos por el juego de su selección, que solo se impuso sobre el final ante Ecuador con un agónico gol de Gastón Pereiro.

“No me preocupa la falta de juego, si podemos ganar sin jugar tan lindo, yo loco de la vida”, declaró sin aspavientos.