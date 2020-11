Delgado: “Al Gobierno le importa la participación, no es momento de buscar responsables”

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, dijo en esta jornada que “al Gobierno le importa la participación” y descartó responsabilizar al Servicio Electoral (Servel) o a los partidos políticos por la baja participación en las elecciones primarias.



“Yo no estoy responsabilizando a nadie, solamente haciendo un análisis de cómo operan las distintas instituciones con respecto a este tipo de elecciones, y lo que sí marco una diferencia entre una primaria y una elección general que moviliza más gente”, remarcó tras un sobrevuelo en la capital.



“Estamos hablando de una primaria que necesitan los partidos políticos para definir a sus candidatos finales y a lo mejor eso genera menos expectación en la gente, ahora, tenemos que preguntarnos por qué ocurre eso”, añadió.



“Ahí pudiésemos encontrar distintas variables que tendremos que analizarlas justamente para corregir algunos temas, porque al Gobierno de Chile le importa la participación”, enfatizó.



También dijo que “creo que es un mecanismo muy interesante las primarias, pero a lo mejor esa lectura no la está haciendo gran parte de la sociedad y tenemos que preguntarnos por qué”.



“No es el momento ahora de buscar responsables, he dicho que el Servel cumplió con su trabajo, hizo también la publicidad del caso, se le entregaron los recursos, los partidos políticos también lo han hecho y, bueno, faltará una evaluación para entender por qué la gente no tiene una gran adhesión con este tipo de elecciones”, concluyó.