Delgado dice que atentado a U. de Concepción es “repudiable” y que se evaluará extender Estado de Excepción en Macrozona Sur

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió este viernes al atentado incendiario afectó la madrugada de este viernes a la Universidad de Concepción.

Según dijo, lo ocurrido “reafirma” la decisión del Gobierno de aplicar Estado de Excepción en las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía, y en Biobío y Arauco, en la Región del Biobío.



La universidad está ubicada en la provincia de Concepción, única de la Macrozona Sur donde no se decretó el régimen constitucional.



Delgado aseguró que la situación “es repudiable” como “el ataque a cualquier recinto público-privado. Muchas veces vemos cómo se atacan sedes comunitarias, iglesias de cualquier índole, maquinarias, lugares públicos, privados”.



“Más encima cuando el ataque lo que busca es extorsión, la amenaza, el cambio de rumbo de una medida que la permite la Constitución, como una medida de excepción constitucional, en este caso en cuatro provincias de dos regiones, por supuesto que es más repudiable aún. Y esto no hace más que reafirmar el motivo por el cual tuvimos que aplicar un Estado de Excepción constitucional en esas cuatro provincias”, añadió.



Remarcó que “hay grupos radicalizados que no piensan más que en la vía armada o en la vía violenta para poner sus ideas. Lo hemos dicho hasta el cansancio, no hay ninguna causa que justifique el uso de la violencia, ninguna causa que justifique entrar a cualquier recinto, en este caso una universidad y por la vía violenta amedrentar a quienes dirigen esa universidad, pero también amedrentar a quienes toman las decisiones del país respecto a la seguridad de tantas personas. No nos vamos a dejar amedrentar por estas situaciones”.



“No me cabe duda que hoy día las personas de esas cuatro provincias –las he visitado y las vamos a seguir visitando–, las personas sensatas, que quieren salir a trabajar temprano o volver a su casa sin ningún de inconveniente, valoran esta medida”, destacó.

Respecto a la posible extensión del Estado de Excepción, Delgado señaló que “va a haber una evaluación durante la próxima semana, con la posibilidad de extenderlo 15 días más. la evaluación hasta ahora tiene que ver con que, en general, la gente se siente más segura. Así lo hemos conversado con distintas autoridades y también con personas de la sociedad civil de esas provincias, y vamos a seguir adelante como corresponde”.

DOS VEHÍCULOS QUEMADOS

El ataque provocó que dos vehículos resultaran quemados, mientras que el fuego se extendió hasta el primer piso del edificio de la facultad.



En el sitio del suceso, junto con encontrar artefactos incendiarios, se halló una consigna donde se cataloga a la casa de estudios como “sapa de la Fiscalía”, además de un lienzo reivindicatorio a Pablo Marchant, estudiante de Antropología de la institución que falleció baleado durante un enfrentamiento con Carabineros en julio de este año.



El hecho ocurrió tres días después de que un grupo de alumnos se tomara las dependencias de la rectoría. ¿El motivo? Exigir que la universidad retirara una querella contra 12 detenidos en 2020 bajo el contexto del estallido social.